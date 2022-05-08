توقعات الأبراج وحظك اليوم 8 -5-2022 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد الموافق 8 مايو 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.



#الحمل



مهنياً: تعيش يوما ناريا بامتياز مع انتقال القمر الى الاسد الذي يحمل معه تغييرات وتبدلات جذرية في مجالك المهني، وتخرج بآراء وأفكار استثنائية يصفّق لها الزملاء

عاطفياً: تكترث لأمر الحبيب وتضع مصالحك الشخصية والمهنية جانباً لتخصص له المزيد من الوقت والاهتمام

صحياً: إنه اليوم المثالي لاتخاذ قرار للتخلص من الميول المتشائمة والمعيبة أو الإحساس بالضعف



#الثور



مهنياً: يحمل إليك هذا اليوم مفاجآت او تحركات تضامنية تجعلك اكثر حماسة، وتعقد معاهدة او صداقة، وتبرّر موقعك جيداً وتكون جاهزاً للمبادرات.

عاطفياً: تستعيد حماستك وتكون قادراً على ادخال روح الفرح والتجدد الى العلاقة، وتعقد صداقات جديدة، فتكون الأجواء واعدة وتتحدّث عن تطوّرات تجعلك سعيداً.

صحياً: تتمتع بصحة جيدة من خلال حفاظك على الأطعمة الصحية والابتعاد عن الأكلات السريعة، ويضيف تمتعك باللياقة البدنية دوراً مهما لك.



#الجوزاء



مهنياً: تُتاح لك فرصة القيام بمهمة دقيقة جداً أو إشغال منصب أو تبوّؤ مركز مهم، وتستدعى إلى مكان لتأدية دورٍ جماهيري، فحاول ألا ترفضه.

عاطفياً: من غير المستبعد أن تبتعد عن أي علاقة تلوِّح بالجدية، إلا أنك تقضي وقتاً من التسلية والمرح واللعب، وترك الآخر يحبّك بأنانية.

صحياً: تمتع بحيوية فائضة إلا أن ذلك لن يجنبك بعض أوقات التوتر العصبي الذي يكون مرده رحيل أحد الأشخاص فجأة.



#السرطان



مهنياً: فرص مناسبة تنتظرك فاعرف كيف تستغلها لتجعل مشاريعك تتحقق وتسعى للمزيد منها.

عاطفياً: كن مرناً في علاقتك بالشريك فأنت لا تطيق فراقه أو الابتعاد عنه، وكذلك هو.

صحياً: بعض الانزعاج في أطراف القدمين سببه كثرة الوقوف، فحاول التخفيف من ذلك.



#الاسد



مهنياً: يبتسم لك الحظ فتتحمس مجدداً وتميل الى حسم الامور واتخاذ قرار مهم، فتنطلق في مهمة جديدة، وتبدو الرابح في كل المجالات التي تخوضها.

عاطفياً: تتعزز أوضاعك العاطفية وتجد الحلول للمشاكل في هذا الوقت المناسب لشؤون القلب والعائلة.

صحياً: العوارض التي تنتابك بين حين وآخر أسبابها كثيرة، الحل يكون باستشارة طبيبك المعالج لمعرفة الأسباب.



#العذراء



مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن ضرورة تسوية وضع شخصي قد يستجدّ في مجال عملك ويمكن أن يتطور نحو الأسواء، انتبه

عاطفياً: أنصح لك تقديم بعض التنازلات أو إعادة النظر في بعض القرارات أو المواقف التي أثارت تحفّظ الشريك أو استياءه

صحياً: الأجواء الإيجابية المحيطة بك تكون عاملاً أساسياً في إبعاد الهموم والضغوط عن حياتك



#الميزان



مهنياً: تتلقى عرضاً مهماً يجب ان تبحثه بهدوء أو اقتراحاً غير إعتيادي أو دعوة مناسبة جداً، وتستعيد اعمالك نشاطها المعتاد وتبادر الى الإنجاز والتفوق.

عاطفياً: تستقر هواجسك وتختفي تماماً ليحل مكانها الفرح والبهجة، ويكون الحظ الى جانبك، ما يعزز لديك قدرة إيجاد التسويات.

صحياً: حذار المتاعب والجدال، يمكن أن تكون بعض فترات هذا اليوم سلبية لا تبشر بالنجاح بل بالتراجع والغضب والتنافر.



#العقرب



مهنياً: تعيش يوما ضاغطا يسبب لك التعب والمسؤوليات لذلك خفف من مزاجيتك وحاول ان تضبط نفسك اكثر عن الخلافات والجدالات وكن حريصا على حقوقك ودقق في كل التفاصيل

عاطفياً: تنفتح أمامك أبواب كثيرة، وتتاح لك لقاءات متنوعة واجتماعات براقة، وتلتقي الأصدقاء القدامى والجدد،و تذهب لمواعيد غرامية حلوة إذا كنت عازباً.

صحياً: تستفيد من أوقات فراغك وتحاول أن تملأها بنشاطات ترفيهية أو رياضية تخفف عنك وطأة الضغط الذي تتعرض له في العمل.



#القوس



مهنياً: فرص جديدة تتلقاها وتكون المحرّك الأساسي في عملك بغية تحريك عجلة المشاريع المجمدة في الأدراج منذ مدة طويلة

عاطفياً: حان الوقت للاهتمام بمظهرك الخارجي والانفتاح على محيطك، فتنال إعجاب الشريك وتلفت أنظاره

صحياً: مهما يبلغ حجم المشاغل اليومية، يبقَ أمامك بعض الوقت لممارسة الرياضة



#الجدي



مهنياً: توقَّع ازدهاراً يأتي عن طريق اتصالاتك وعلاقاتك العامة، تملك أفكاراً غنية وحيوية فائقة، وقد توظّف الأموال في قضايا تتعلق بالبناء.

عاطفياً: المزاجية مع الشريك تدفعه نحو الابتعاد تدريجياً، إذا كنت مهتماً به، فحاول تحسين تصرّفاتك معه.

صحياً: شارك الأولاد في ألعابهم ولا سيما كرة السلة أو كرة القدم، هذا مفيد لك صحياً ويحرك الدورة الدموية.



#الدلو



مهنياً: ينشب خلاف حول بعض القناعات والاعتبارات وتتعرّض جهودك ومحاولاتك للعرقلة وتواجه خصماً او منافساً شرساً

عاطفياً: ما يرغب به الشريك لن يكون مستحيلاً، وهذه أبسط شروط العلاقة التي تجمع بينكما كي تستمر

صحياً: لا تضخم المشكلات التي تعانيها، باستطاعتك التخلص منها إذا واظبت على ممارسة الرياضة



#الحوت



مهنياً: يوم مميّز يسلّط الأضواء على قدراتك الإبداعية والإنسانية، ولعلك تنال جوائز أو ميداليات تقديراً لجهودك

عاطفياً: إذا كنت غير مرتبط فهذا اليوم ملائم لإعادة النظر في هذا الوضع، أنتَ مقبل على أيام مهمّة وديناميكية من حياتك

صحياً: لا تكن من أصحاب القرارات الضعيفة، ولا سيما حين يتعلق الأمر بوضعك الصحي .