توقعات الأبراج وحظك اليوم 8 -5-2022 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد الموافق 8 مايو 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.
#الحمل
مهنياً: تعيش يوما ناريا بامتياز مع انتقال القمر الى الاسد الذي يحمل معه تغييرات وتبدلات جذرية في مجالك المهني، وتخرج بآراء وأفكار استثنائية يصفّق لها الزملاء
عاطفياً: تكترث لأمر الحبيب وتضع مصالحك الشخصية والمهنية جانباً لتخصص له المزيد من الوقت والاهتمام
صحياً: إنه اليوم المثالي لاتخاذ قرار للتخلص من الميول المتشائمة والمعيبة أو الإحساس بالضعف
#الثور
مهنياً: يحمل إليك هذا اليوم مفاجآت او تحركات تضامنية تجعلك اكثر حماسة، وتعقد معاهدة او صداقة، وتبرّر موقعك جيداً وتكون جاهزاً للمبادرات.
عاطفياً: تستعيد حماستك وتكون قادراً على ادخال روح الفرح والتجدد الى العلاقة، وتعقد صداقات جديدة، فتكون الأجواء واعدة وتتحدّث عن تطوّرات تجعلك سعيداً.
صحياً: تتمتع بصحة جيدة من خلال حفاظك على الأطعمة الصحية والابتعاد عن الأكلات السريعة، ويضيف تمتعك باللياقة البدنية دوراً مهما لك.
#الجوزاء
مهنياً: تُتاح لك فرصة القيام بمهمة دقيقة جداً أو إشغال منصب أو تبوّؤ مركز مهم، وتستدعى إلى مكان لتأدية دورٍ جماهيري، فحاول ألا ترفضه.
عاطفياً: من غير المستبعد أن تبتعد عن أي علاقة تلوِّح بالجدية، إلا أنك تقضي وقتاً من التسلية والمرح واللعب، وترك الآخر يحبّك بأنانية.
صحياً: تمتع بحيوية فائضة إلا أن ذلك لن يجنبك بعض أوقات التوتر العصبي الذي يكون مرده رحيل أحد الأشخاص فجأة.
#السرطان
مهنياً: فرص مناسبة تنتظرك فاعرف كيف تستغلها لتجعل مشاريعك تتحقق وتسعى للمزيد منها.
عاطفياً: كن مرناً في علاقتك بالشريك فأنت لا تطيق فراقه أو الابتعاد عنه، وكذلك هو.
صحياً: بعض الانزعاج في أطراف القدمين سببه كثرة الوقوف، فحاول التخفيف من ذلك.
#الاسد
مهنياً: يبتسم لك الحظ فتتحمس مجدداً وتميل الى حسم الامور واتخاذ قرار مهم، فتنطلق في مهمة جديدة، وتبدو الرابح في كل المجالات التي تخوضها.
عاطفياً: تتعزز أوضاعك العاطفية وتجد الحلول للمشاكل في هذا الوقت المناسب لشؤون القلب والعائلة.
صحياً: العوارض التي تنتابك بين حين وآخر أسبابها كثيرة، الحل يكون باستشارة طبيبك المعالج لمعرفة الأسباب.
#العذراء
مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن ضرورة تسوية وضع شخصي قد يستجدّ في مجال عملك ويمكن أن يتطور نحو الأسواء، انتبه
عاطفياً: أنصح لك تقديم بعض التنازلات أو إعادة النظر في بعض القرارات أو المواقف التي أثارت تحفّظ الشريك أو استياءه
صحياً: الأجواء الإيجابية المحيطة بك تكون عاملاً أساسياً في إبعاد الهموم والضغوط عن حياتك
#الميزان
مهنياً: تتلقى عرضاً مهماً يجب ان تبحثه بهدوء أو اقتراحاً غير إعتيادي أو دعوة مناسبة جداً، وتستعيد اعمالك نشاطها المعتاد وتبادر الى الإنجاز والتفوق.
عاطفياً: تستقر هواجسك وتختفي تماماً ليحل مكانها الفرح والبهجة، ويكون الحظ الى جانبك، ما يعزز لديك قدرة إيجاد التسويات.
صحياً: حذار المتاعب والجدال، يمكن أن تكون بعض فترات هذا اليوم سلبية لا تبشر بالنجاح بل بالتراجع والغضب والتنافر.
#العقرب
مهنياً: تعيش يوما ضاغطا يسبب لك التعب والمسؤوليات لذلك خفف من مزاجيتك وحاول ان تضبط نفسك اكثر عن الخلافات والجدالات وكن حريصا على حقوقك ودقق في كل التفاصيل
عاطفياً: تنفتح أمامك أبواب كثيرة، وتتاح لك لقاءات متنوعة واجتماعات براقة، وتلتقي الأصدقاء القدامى والجدد،و تذهب لمواعيد غرامية حلوة إذا كنت عازباً.
صحياً: تستفيد من أوقات فراغك وتحاول أن تملأها بنشاطات ترفيهية أو رياضية تخفف عنك وطأة الضغط الذي تتعرض له في العمل.
#القوس
مهنياً: فرص جديدة تتلقاها وتكون المحرّك الأساسي في عملك بغية تحريك عجلة المشاريع المجمدة في الأدراج منذ مدة طويلة
عاطفياً: حان الوقت للاهتمام بمظهرك الخارجي والانفتاح على محيطك، فتنال إعجاب الشريك وتلفت أنظاره
صحياً: مهما يبلغ حجم المشاغل اليومية، يبقَ أمامك بعض الوقت لممارسة الرياضة
#الجدي
مهنياً: توقَّع ازدهاراً يأتي عن طريق اتصالاتك وعلاقاتك العامة، تملك أفكاراً غنية وحيوية فائقة، وقد توظّف الأموال في قضايا تتعلق بالبناء.
عاطفياً: المزاجية مع الشريك تدفعه نحو الابتعاد تدريجياً، إذا كنت مهتماً به، فحاول تحسين تصرّفاتك معه.
صحياً: شارك الأولاد في ألعابهم ولا سيما كرة السلة أو كرة القدم، هذا مفيد لك صحياً ويحرك الدورة الدموية.
#الدلو
مهنياً: ينشب خلاف حول بعض القناعات والاعتبارات وتتعرّض جهودك ومحاولاتك للعرقلة وتواجه خصماً او منافساً شرساً
عاطفياً: ما يرغب به الشريك لن يكون مستحيلاً، وهذه أبسط شروط العلاقة التي تجمع بينكما كي تستمر
صحياً: لا تضخم المشكلات التي تعانيها، باستطاعتك التخلص منها إذا واظبت على ممارسة الرياضة
#الحوت
مهنياً: يوم مميّز يسلّط الأضواء على قدراتك الإبداعية والإنسانية، ولعلك تنال جوائز أو ميداليات تقديراً لجهودك
عاطفياً: إذا كنت غير مرتبط فهذا اليوم ملائم لإعادة النظر في هذا الوضع، أنتَ مقبل على أيام مهمّة وديناميكية من حياتك
صحياً: لا تكن من أصحاب القرارات الضعيفة، ولا سيما حين يتعلق الأمر بوضعك الصحي .