7 مايو.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك؟

قالت خبيرة الأبراج ماغى فرح أنه بانتظار مولود اليوم سنة مميزة وأكثر من رائعة ومثمرة مليئة بالإشراق والنجاح وبلوغ الأهداف ما يجعلك تبدع وتنطلق في بدايات جديدة كما يبارك الفلك كل الأعمال الفكرية والثقافية.

مولود اليوم السبت 7 أيار مايو من برج الثور



يوفق مولود اليوم من برج الثور في أي مهمة يقوم بإنجازها. فلديه عين مبدعة ويأخذ أي مشروع إلى مسار مستقر حيث أنه يحب الروتين. يعشق الفن ولهذا السبب تجدينه يعمل في مجالات مثل الموسيقى والتمثيل والإخراج والهندسة. يحب المال والاستقرار ولا يوجد شيء يمكن أن يمنعه من تحقيق أهدافه. ورغم أن رجل الثور يمتاز بشخصية عملية إلا أن لديه حس خيالي يسمح له بأن يكون ملما بتفاصيل كثيرة مختلفة في مجال عمله.