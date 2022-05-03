نشرة الصحة والمرأة .. حظك اليوم الثلاثاء .. فوائد مذهلة لتناول البروكلي

نشر موقع صدى البلد أخبارا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة يمكنك التعرف عليها خلال التقرير التالي.

البروكلي يحتوي على عناصر التغذية المثيرة للأعجاب مثل نسبة الالياف العالية الموجودة فيه ، فيتامين C ، فيتامين A ، فيتامين B6 بالإضافة الي كمية جيدة من البروتين ، البروكلي يحتوي ايضا على المواد الكيميائية.

حظك اليوم وتوقعات الثلاثاء 3-5- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي

يشغل بال الكثير توقعات الأبراج وحظك اليوم، وإذا كنت من المهتمين يمكنك معرفة حظك اليوم ومتابعة ما يقوله برجك والفلك لليوم الثلاثاء الموافق 3-5-2022، واكتشاف ما يخبئه برجك على الصعيدين العاطفي والصحي، وفقا لموقع time of indea.

جمال شعبان يحذر من الإفراط في تناول الكحك.. يصيبك بالكسل والتخمة

حذر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، واستشاري أمراض القلب، من الإفراط من تناول الكحك في العيد.