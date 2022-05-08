قلة النوم والإجهاد من أسباب زيادة الوزن المفاجئة عند النساء.. اكتشفها

تؤدي قلة النوم إلى زيادة الوزن

الإجهاد يؤدي إلى الإفراط في الأكل



أسباب زيادة الوزن المفاجئة عند النساء | ما هي أعراض زيادة الوزن في الجسم وأسباب السمنة المفاجئة عند النساء؟ قد تعاني بعض الفتيات والنساء من زيادة الوزن بالرغم من قلة الأكل. ما أسباب زيادة الوزن بسرعة كبيرة؟ لنتعرف على أهم أسباب زيادة الوزن المفاجئة عند النساء في مقال اليوم من موقع Health .



أسباب زيادة الوزن المفاجئة عند النساء:



يعاني معظم الناس من تقلبات في أوزانهم ، ومن الشائع زيادة الوزن بمرور الوقت. ومع ذلك ، إذا زاد وزن الشخص في وقت قصير جدًا دون سبب واضح ، فقد يكون هذا علامة على وجود حالة صحية. عندما لا تكون زيادة الوزن مرتبطة بحالة صحية ، تشمل الأسباب الشائعة ما يلي:

تناول كميات كبيرة.

الحيض.

سن اليأس.

الأيض يتباطأ مع تقدم العمر.

أن تكون أقل نشاطا بدنيا.

احتباس الماء بسبب الجفاف أو الملح الزائد.

التوتر والاكتئاب أو القلق.

قلة النوم.

يجب على أي شخص يعاني من زيادة سريعة في الوزن لا يرجع إلى أي من الأسباب المذكورة أعلاه استشارة أخصائي.

ما أسباب زيادة الوزن المفاجئة عند النساء؟



من أسباب زيادة الوزن المفاجئة عند النساء يؤدي إلى زيادة الوزن بسرعة ، ومن أهم هذه الأسباب:

الأدوية:

يمكن لبعض الأدوية أن تتسبب في زيادة الوزن بسرعة. تشمل هذه الأدوية التي قد تجعل الناس يكتسبون الوزن بسرعة ما يلي:

بما في ذلك ما يعالج النوبات القلبية.

علاج مرض السكري بشكل دائم

ضغط الدم

والتي تعالج الاكتئاب والاضطرابات النفسية.

قلة النوم:

يمكن أن تؤدي قلة النوم إلى زيادة الوزن ، ويمكن أن تؤثر التغييرات في دورات النوم على أنماط الأكل والمزاج.

يؤدي هذا إلى إفراط الأشخاص في تناول الطعام ، كما يتسبب في تناول الأشخاص المحرومين من النوم كمية من الكربوهيدرات أكثر مما هو ضروري لتلبية احتياجاتهم من الطاقة ، مما يؤدي إلى زيادة الوزن.

توقف عن التدخين:

يزداد وزن بعض الأشخاص عندما يتوقفون عن تدخين منتجات التبغ ، ويحدث هذا لأن النيكوتين يثبط الشهية ولأن أعراض الانسحاب قد تشمل الإجهاد.

مما يؤدي إلى الإفراط في الأكل.

أظهرت الأبحاث أن الكيلوغرام الواحد هو متوسط ​​زيادة الوزن في الشهر الأول بعد الإقلاع عن تدخين السجائر.

يبدو أن غالبية زيادة وزن الشخص تحدث خلال الأشهر الثلاثة الأولى بعد الإقلاع عن التدخين.

يبدو أن معدل زيادة الوزن يتباطأ بمقدار 6 أشهر ويمكن أن تختلف تغيرات الوزن نتيجة الإقلاع عن التدخين من شخص لآخر.

تكيس المبايض:

تتسبب متلازمة تكيس المبايض في إنتاج المبايض لمستويات عالية بشكل غير طبيعي من الهرمونات الجنسية الذكرية ، ويزيد الأشخاص المصابون بمتلازمة تكيّس المبايض بسهولة الوزن حول الخصر أو الحوض. تشمل الأعراض الأخرى لمتلازمة تكيّس المبايض ما يلي:





الحيض غير المنتظم.

كثرة الشعر على الظهر أو الصدر أو البطن.

ترقق الشعر أو تساقطه بالأشعة تحت الحمراء .

حب الشباب .

بقع داكنة من الجلد حول الإبطين أو الثديين أو الرقبة.

على الرغم من عدم وجود علاج لمتلازمة تكيس المبايض ، إلا أنه يمكن اتباع نمط حياة يتضمن مزيدًا من التمارين واتباع نظام غذائي صحي ، مما قد يساعد في تقليل الأعراض ويمكن أن تساعد الأدوية الهرمونية في السيطرة على الأعراض.

فشل القلب:

زيادة الوزن السريعة أو التورم في مناطق معينة من الجسم يمكن أن يكون بسبب احتباس السوائل وقد يكون علامة على فشل القلب.

يمكن أن تكون زيادة الوزن التي تزيد عن 2 إلى 3 أرطال خلال فترة 24 ساعة أو 5 أرطال في الأسبوع علامة على فشل القلب. ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أن وزن الشخص عادة ما يتقلب ببضعة أرطال على مدار اليوم.



إذا عاد وزنهم إلى طبيعته ولم تظهر عليهم أعراض إضافية ، فقد تكون الزيادة المؤقتة بسبب الانتفاخ الطبيعي واحتباس السوائل.



إذا كان الدم يتدفق ببطء من وإلى القلب ، فإنه يؤثر على وظيفة الأعضاء الرئيسية الأخرى في الجسم.

ونتيجة لذلك ، تتجمع السوائل في الأنسجة ، مما يؤدي إلى زيادة الوزن والتورم.

قد يعاني الناس من زيادة الوزن مع التورم في:

منطقة المعدة .

الكاحلين.

أرجل.

أقدام.

تشمل العلامات والأعراض الأخرى لفشل القلب ما يلي:

تراكم السوائل في الرئتين (وذمة الرؤية).

سعال متكرر

الشعور بضيق في التنفس عند الراحة.

الدوخة أو الارتباك.

فقدان الشهية.

صعوبة النوم أو الاستلقاء.

إذا عانى الأشخاص من أي من هذه الأعراض إلى جانب زيادة الوزن بسرعة أو تورم غير مبرر ، فعليهم التماس العناية الطبية.

سرطان المبيض:

قد تكون زيادة الوزن والانتفاخ المفاجئ أو غير المبرر علامة على الإصابة بسرطان المبيض. تشمل الأعراض الأخرى لسرطان المبيض ما يلي:

ألم في البطن أو الحوض.

صعوبة النوم

الحاجة المتكررة أو الملحة للتبول.

فقدان الشهية أو الشعور بالشبع بسرعة.

دورة شهرية غير عادية.

عسر الهضم.

غالبًا ما لا يتم اكتشاف سرطان المبيض ، لذلك يجب على أي شخص يعاني من آلام غير طبيعية في الحوض التحدث إلى الطبيب. يؤدي تشخيص السرطان في مرحلة مبكرة بشكل عام إلى تشخيص أفضل.