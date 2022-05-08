يسحلها على الأرض.. شاهد لحظة إجبار امرأة على فحص كورونا

تتكرر مشاهد الفيلم الكرتوني الكوميدي "شركة المرعبين المحدودة" في الصين الآن لمنع تفشي فيروس كورونا مرة أخرى، من أجل تحقيق استراتيجية "زيرو كورونا".

في الوقت الذي يخشى فيه سكان الصين تطبيق عمليات الإغلاق أكثر من فيروس كورونا نفسه، وهنالك أسباب قوية لذلك بحسب ما يظهر في العديد من مقاطع الفيديو الملتقطة مؤخرًا من شنجهاي وأماكن أخرى.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم لامرأة صينية تم تثبيتها بالقوة من قبل رجل من أجل إجراء فحص كورونا والتأكد من عدم إصابتها.

في بداية الفيديو، تظهر المرأة مستلقية على الأرض فيما يبدو أنه مختبر ورجل فوقها يحاول تقييدها، بينما المرأة تصرخ وتحاول مقاومة اختبار كورونا القسري، لكن الرجل يشد يديها تحت ركبتيه ويمسكهما بقوة على الأرض.

ثم يفتح الرجل فم المرأة بالقوة وعندها يأخذ عامل رعاية صحية - يرتدي بدلة واقية - عينة مسحة منها.

ترك المقطع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في رعب، وكتب أحد المستخدمين على تويتر يقول: "يا له من رعب كيف يجبرون الضعفاء، كل هذا مأساوي، لا يطاق على الإطلاق".

نشر مستخدمون آخرون المزيد من مقاطع الفيديو المماثلة، التي يظهر فيها عمال رعاية صحية صينيين اقتحموا منزل رجل عجوز الشهر الماضي لإجراء اختبار كورونا بالإجبار.