نوران جوهر تتوج بلقب بطولة جي بي مورجان للإسكواش

توجت نوران جوهر المصنفة الأولى عالميًا بلقب بطولة جي بي مورجان للإسكواش والتي تستضيفها ولاية نيويورك الأمريكية، في الفترة من 1 حتى 7 مايو الجاري.

وفازت جوهر في دور النهائي على الأمريكية من أصول مصرية اماندا صبحي بثلاثة اشواط نظيفة في مباراة استمرت لمدة 34 دقيقة.

وجاءت نتيجة الاشواط كالتالي: (11-7), (11-7), (11-3).

وجاء مشوار جوهر في البطولة كالتالي: استهلت جوهر مشوارها في البطولة بالفوز على لاعبة كندا بثلاثة اشواط نظيفة، ثم فازت جوهر في دور ربع النهائي على الكندية هولي ناهتون بثلاثة اشواط نظيفة.

وحققت نوران جوهر فوزها الثالث بالبطولة في دور نصف النهائي بعد تغلبها على الأمريكية أوليفيا فيتشر بنتيجة 3-1، ثم فازت في دور النهائي على الأمريكية من أصول مصرية اماندا صبحي بنتيجة 3-0.