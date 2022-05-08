تأملات في جوائز الفنون للعمارة 2022.. حلقة نقاشية بمؤسسة فاروق حسني غدًا

تنظم مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون مع الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، حلقة نقاشية تحت عنوان "تأملات في جوائز الفنون للعمارة 2022 "، وذلك مساء غد الإثنين الموافق 9 مايو في تمام الساعة السادسة مساء بفرع الأكاديمية بالشيراتون – مصر الجديدة .

‎تتضمن الندوة حلقة نقاشية عن المشروعات التي تم إختيارها ضمن القائمة القصيرة والتي كانت تحت مسمى "مركز الحياة"، وهو نمط جديد من المباني العامة تتكامل فيه مجموعة من الأنشطة التي تستهدف التعليم، الثقافة والمعرفة، حيث ان هذة الأنشطة في حاجة إلى أن ترتبط بالمجتمع بشكل أكبر، وتتكامل فيما بينها، من أجل مواجهة التحديات التي يواجها العالم سواء في الحاضر أو المستقبل.

ويتناول اللقاء كلمات من السادة الحضور ، ‎دكتورة عليه عبد الهادي "عضو مجلس أمناء المؤسسة" والتي تتحدث عن المؤسسة وأهدافها، الأستاذة ريهام المغربي " مدير تطوير الأعمال" للتحدث عن أنشطة المؤسسة ، ‎ثم تتناول الدكتورة سهير حواس "عضو لجنة التحكيم" أهمية الجائزة وتأثيرها الإيجابي على شباب المعماريين، ثم يعرض المعماري حمدي السطوحي "عضو لجنة التحكيم" فكرة المسابقة وأهميتها في توفير الفرص للشباب لتقديم رؤى تستشرف المستقبل، ثم يقدم المتسابقون الذين سيعرضون أطروحاتهم ذات الأفكار والانماط المتنوعة تحت مسميات (ﻣﺎ وراء اﻟﻘﻣﺎﻣﺔ - بنيان – مركز الحياة "الأقصر"- ﻗﺑﺎب اﻷﻣل – تضامن – الملتقى – نواة ).

‎وتأتي هذه الندوة إيماناً من مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون بأن نشاط الجائزة التي تمنحها بشكل سنوي لا ينتهي بإعلان النتائج وإقامة المعرض، إنما يستمر بأنشطة ثقافية معرفية تتيح الفرص لاستكمال الحراك المعرفي حول الأطروحات التي قدمها شباب المبدعين .