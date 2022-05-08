النني: أرسنال لم يحدثني في التجديد وهدفنا التأهل إلى دوري أبطال أوروبا

كشف نجمنا المصري محمد النني، المحترف ضمن صفوف نادي أرسنال الإنجليزي، موقفه من التجديد للجانرز خلال الفترة المقبلة.

وشارك النني في فوز فريقه أرسنال على نظيره ليدز يونايتد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة ال35 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتحدث النني عن موقفه من التجديد بعد المباراة: “حتى الآن لا يوجد أي حديث حول التجديد، الجميع يركز على مركز الفريق والفوز والصعود إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، لا يوجد حديث حول التجديد”.

وتابع: “إذا قرر النادي التجديد معي سنتحدث، أما إذا لم يحدث ذلك، فنحن نقوم بعملنا، ولأننا لاعبين محترفين نقوم بذلك، وننفذ ما يطلبه منا المدير الفني”.

وأختتم: “مواجهة توتنهام المقبلة ستكون حاسمة، سنذهب إليهم من أجل الفوز، وأن نحقق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل”.