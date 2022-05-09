وزير الخارجية يفتتح مقر السفارة المصرية الجديد بـ الرباط

يبدأ وزير الخارجية سامح شكري اليوم الاثنين زيارة ثنائية، إلى العاصمة المغربية الرباط تستهدف تعزيز أواصر الأخوة والتعاون الوثيق بين البلدين.

وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأنه من المقرر أن يجري الوزير شكري خلال الزيارة سلسلة من اللقاءات مع كل من نظيره المغربي الوزير ناصر بوريطة ومجموعة من المسئولين المغربيين رفيعي المستوى، تتطرق إلى سبل مواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين القاهرة والرباط في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والتجارية، على نحو يلبي مصالح البلدين وتطلعات شعبيهما نحو مزيد من الازدهار والنماء.



وأضاف حافظ أن الوزير شكري سيبحث مع المسئولين في المغرب مجمل التطورات على الساحة الدولية، والتشاور حيال القضايا الإقليمية والعربية، في إطار تنسيق الجهود وتبادل الرؤى لحماية مقدرات الأمن القومي العربي، فضلا عن الدفع قدما بتغليب الحلول السياسية لقضايا المنطقة، وترسيخ ركائز الأمن والاستقرار فيها.



ومن المقرر أيضا أن يفتتح وزير الخارجية، خلال زيارته إلى الرباط، مقر السفارة المصرية الجديد في العاصمة المغربية.

