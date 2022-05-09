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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ألمانيا تعزي مصر في شهداء الهجوم الإرهابي غرب سيناء

السفير الألماني
السفير الألماني لدى القاهرة ، فرانك هارتمان

أعرب السفير الألماني لدى القاهرة ، فرانك هارتمان، اليوم الإثنين، عن إدانته الشديدة للهجوم الإرهابي الأخير الذي استهدف محطة رفع المياه شرق قناة السويس غربي سيناء، السبت.

ونشرت السفارة الألمانية، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" تعليق هارتمان على الهجوم الإرهابي، الذي وقع بالقرب من قناة السويس، معربة عن خالص التعازي لأسر الضحايا وتمنياتهاا بالشفاء العاجل للمصابين.

وقال سفير ألمانيا في مصر: "أدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من قناة السويس يوم السبت".

وأضاف: "أتقدم بخالص عزائي ومواساتي لأسر الضحايا في مصابهم الأليم، وأتمنى للمصابين الشفاء العاجل".

وكان العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري للجيش، أعلن السبت، أن هجوما مسلحا استهدف محطة رفع مياه شرقي قناة السويس وأسفر عن مقتل ضابط و10 مجندين وإصابة خمسة آخرين.

وقال المتحدث، في بيان على حسابه بموقع "تويتر"، إن القوات نجحت في إحباط "هجوم إرهابي" على إحدى محطات رفع المياه في سيناء، شرقي قناة السويس، وأنها اشتبكت مع "العناصر التكفيرية"، مما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد.

وأضاف أنه جارِ مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء.

من جانبه، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن "العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار أبناء هذا الوطن وقواته المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب".

 

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