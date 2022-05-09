مران خفيف لرجال يد الأهلي في النيجر قبل خوض بطولة أفريقيا

يخوض الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي اليوم الاثنين مرانًا بدنيًّا في «الجيم»، استعدادًا لمواجهة فريق دون بوسكو الإيفواري، في أول لقاءاته ببطولة كأس الكؤوس التي تقام في النيجر.

وكانت قرعة بطولة كأس الكؤوس أوقعت فريق رجال يد الأهلي على رأس المجموعة الأولى إلى جانب فرق فاب الكاميروني وسايمان الكونغولي ودون بوسكو الإيفواري وكيركوس الإثيوبي.

وتوج «رجال يد الأهلي» ببطولة السوبر الإفريقي على حساب فريق الزمالك بنتيجة 32-31، على صالة الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي بالنيجر.

وتضم بعثة «رجال يد الأهلي» المشاركة في بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس كلًّا من: السيد محمد السيد - عبد الرحمن طه - عبد الرحمن حُميد - عمر خالد «كاستيلو» - أحمد هشام «سيسا» - محسن رمضان - مهاب سعيد - محمد لاشين - أسامة الجزيري - عبد الرحمن فيصل - كابوتيه - مصطفى خليل - إسلام حسن - أكاسيو ماركيز - محمود نعمان - إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف.