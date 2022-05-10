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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا .. أسوان يعود للدورى الممتاز بفوزه على ديروط بهدف نظيف

لقاء المحافظ مع أعضاء
لقاء المحافظ مع أعضاء مجلس إدارة نادى أسوان الجديد

حرص اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على تهنئة مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة المستشار الشافعى صالح على صعود فريق كرة القدم بالنادى إلى الدورى الممتاز للموسم الرياضى القادم 2022/2023 وذلك بعد فوزه على ديروط  بنتيجة ( 1/0 ) ووصوله للنقطة 62 بعيداً عن أقرب منافسيه بـ 14 نقطة ليضمن بذلك زهرة الجنوب عودته إلى دورى الأضواء والشهرة قبل نهاية منافسات الموسم الحالى للدورى الممتاز ( ب ) بـ 4 جولات ، مهنئاً أيضاً جمهور النادى العريق والجهاز الفني واللاعبين والإداريين على هذا الصعود المشرف .

وأكد اللواء أشرف عطية على أن عودة نادى أسوان مرة أخرى لبطولة الدورى العام المصرى يتطلب تكاتف كافة الجهود للإستمرار فى هذه البطولة بإعتباره من أعرق الأندية الشعبية على مستوى الصعيد ، وأحد الكيانات الرياضية والشبابية والجماهيرية والإجتماعية التى نعتز بدورها ، لافتاً إلى إستمرار دعم المحافظة لمسيرة أبناء الجنوب بعد هذا الإنجاز الكبير الذى يفتخر به كل أسوانى ، مع تقديم التسهيلات المتعلقة بالمشروعات الإستثمارية المستقبلية المخطط تنفيذها ضمن برنامج مجلس إدارة النادى .

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و أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مهلة أسبوع لإنهاء كافة أعمال البنية الأساسية فى التجمع الثانى بحى اللوتس ( الإسكان المتميز ) للبدء فى تنفيذ أعمال الرصف واللاندسكيب وتشجير الحدائق حيث سيتم العمل فى المحور الأول بطول 1.5 كم ، وبعرض 16 متر .

وجارى العمل فى المحور الثانى بطول 2 كم ، وبعرض 18 متر ، بالإضافة إلى إنهاء أحد الطرق الداخلية بالتجمع الأول بطول 150 متر ، وبعرض 20 متر ، على أن يتم إنهاء جميع أعمال الإنشاءات والتشطيبات والمرافق العامة واللاندسكيب والحدائق للكومباوند بالكامل بنهاية العام الحالى بإجمالى 3120 وحدة سكنية .

جاء ذلك أثناء إجتماع متابعة الأعمال الجارية بحى اللوتس بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، بجانب مسئولى الجهات المختصة. 

وأكد اللواء أشرف عطية على أنه بعد إنتهاء المهلة التى منحها لإنهاء أعمال البنية التحتية والرصف سيقوم بزيارة ميدانية للتجمعين الأول والثانى للوقوف على معدلات الإنجاز ، ومن بينها تركيب المصاعد الكهربائية طبقاً للتسكين الفعلى داخل العمارات السكنية ، مع ربط الشبكة الداخلية لمياه الشرب بالخط الرئيسى للمدينة ، بجانب إنهاء شبكات الكهرباء والإتصالات والغاز الطبيعى ، بالإضافة إلى تلافى الملاحظات التى تم رصدها سواء من الحاجزين أو المحافظ خلال جولاته الماضية بالحى .

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