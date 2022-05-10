مديرية الأمن بأسوان تجرى قرعة الحج لهذا العام اليوم

تجري وزارة الداخلية متمثلة فى مديرية أمن أسوان اليوم الثلاثاء قرعة الحج لهذا العام وذلك داخل قاعة عروس النيل على كورنيش مدينة أسوان بحضور عدد من المواطنين والقيادات الأمنية بالمحافظة.

وبدأ التقديم لحج القرعة بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك ، وسيتم إجراء القرعة من الحصة المخصصة للمحافظة التابع لها محل إقامة "مقدم الطلب" الوارد ببطاقة الرقم القومى الخاصة به، وذلك مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا.

وأقرأ أيضاً :

وكان قد أكد الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان بأنه فى إطار دور الجامعة المجتمعى والخدمى لبناء جسر من التواصل والتعاون نحو قارة أفريقيا إستمرارا لأعمال القافلة الطبية لجامعة أسوان بدولة تنزانيا تم إجراء الكشف علي ٢٢٨ حالة مرضية مختلفة لمواطني تنزانيا في تخصصات المسالك والعظام ، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم باعمال وزير الصحة.

ومن جانبه صرح الدكتور محمد زكي الدهشورى عميد كلية الطب ورئيس فريق القافلة الطبية بتنزانيا بأن أعمال القافلة الطبية تأتي فى إطار دور جامعة أسوان الإقليمى والدولى إتجاه المجتمع الخارجى بالقارة الإفريقية فى ظل توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والعمل علي مد جذور التعاون المثمر والبناء بين جامعة أسوان والجامعات الأفريقية، وخاصة بعد قرار رئيس الجمهورية بجعل محافظة أسوان عاصمة للثقافة والاقتصاد والشباب العربى والإفريقى للقارة السمراء أفريقيا.

وأوضح الدكتور محمد زكى الدهشوري بأنه يعد اليوم الثالث للقافله الطبية التي إنطلقت بمستشفي شيكي بجزيرة بمبا لقسم المسالك بقيادته كعميد كلية الطب بأنه تم فحص أكثر من ٢٢٨ حالة مريض بقسم المسالك والعظام ، وتم اجراء ٣٠عملية جراحية ، كما تم اليوم مناظرة ٤٠ حالة واجراء ٤ عمليات جراحية دقيقية لتشوهات مختلفه من الأطفال بقسم المسالك والتي تحتاج إلي تدخل لجراحات دقيقه.

وفى نفس السياق أشار الدكتور هشام الرفاعي رئيس قسم العظام بالمستشفي الجامعي وضمن فريق القافلة الطبية بدولة تنزانيا إلي أنه تم فحص ٣٠ حالة مريض عظام وتم إجراء عدد ٥ عمليات جراحية ذات مهاره عالية وذلك ضمن أعمال القافلة الطبية والتي أختتمت اليوم بالاطمئنان علي حالات المرضي بعد العمليات الجراحيه التي أجرتها القافلة الطبية في مختلف التخصصات.ليصل عدد الحالات الي ٢٢٨ حالة فحص وتشخيص واجراء ٣٠ حالة عمليات جراحية.