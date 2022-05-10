التضخم العالمي.. خبير اقتصادي: مشكلة مصر في استيراد معظم مستلزمات الانتاج

قال الخبير الاقتصادى الدكتور أحمد هيكل ، إن هناك نوعين من التضخم منه تضخم نتيجة ارتفاع الأسعار عالميا بسبب زيادة معدلات النمو ، مشيرًا إلى أن التضخم سيؤثر على العالم كله وليس مصر فقط .



وأكد “هيكل” خلال لقائه ببرنامج “يحدث فى مصر” عبر فضائية “ إم بي سي مصر” أن الرئيس االسيسي أكد أن اللى فات مماتش أثناء حديثه عن الديون المتراكمة على مصر منذ سنوات طويلة .



ونوه إلى ان مشكلة مصر أنها تستورد معظم مستلزمات الانتاج ، منوهًا إلى أن مصر تستورد جزء كبير من القمح ، والزيوت النباتيه ، والذرة ، والبترول لذا فإنها تتأثر بالتضخم العالمي.



وأضاف “الخبير الاقتصادي” أن الأزمة الاقتصادية بدأت باستحياء فى العالم كله ولكن الحرب الروسية الأوكرانية فجرتها ، معلقًا :"أنا ضد دعم السلع فى مصر ، ولكن مع دعم المبادرات الاجتماعية التى تحمى الفئات الأكثر احتياجًا ".



