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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

طالبة بكلية طب طنطا تحاول إنهاء حياتها بأقراص بسبب أزمة دراسية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت قرية القضابة التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية تدخل العناية الإلهية في إنقاذ حياة طالب بكلية الطب بجامعة طنطا في نهاية العقد الثاني من عمرها بعدما حاولت التخلص من حياتها بعدما دونت منشور، علي صفحتها الخاصة، لتخبر به متابيعها، واصحابها والمقربيت منها ، عن دوافع  محاولتها التخلص من حياتها نتيجة  تعرضها للظلم، علي يد وكيل كلية الطب خلال الفترة الماضية .
كما خصصت سيارة إسعاف لنقل الطالبة الضحية إلي  مركز السموم بمستشفى طنطا الجامعي.

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كما أفادت مصادر طبية أن الطالبة تناولت ما يقرب من  25 قرص مضاد للإكتئاب "خاص بالأعصاب".

كما أجري الأطباء كافة الفحوصات الطبية، والإسعافات الأوليه فيما نجح طاقم  الفريق الطبي من إنقاذها، ومازالت تحت الملاحظة بالرعاية الصحية، والحالة مستقرة وكانت عبارة عن محاولة إنتحار فاشلة.

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كان  اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية تلقي  إخطاراً من نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعي، يفيد بوصول طالبة تدعي "ساره.ش" في الفرقة السادسة، بكلية طب طنطا، مصابة بحالة إعياء شديد، وجري نقلها، إلي مركز السموم، وتبين تناولها 25 قرص مضاد للإكتئاب ومهديء.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة .

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