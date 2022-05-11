عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لتنمر زملائه عليه.. طالب ينهي حياته بحبة الغلال السامة في الغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت قرية  المنشأة الكبرى بمدينة السنطة بمحافظة الغربية اليوم، الأربعاء، واقعة وفاة طالب بالصف الثالث الثانوى بإنهائه حياته  بتناول حبة الغلال السامة عقب  تعرضه لمضايقات وتنمر من زملائه إثر ضعف بصره، وسط حالة ذهول بين أسرته والطلاب بمدرسته كونه متفوقا دراسيا.

صحة الغربية: ضبط 456 كجم أغذية غير صالحة في كفر الزيات وقطور


كان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، تلقى  إخطارا من العقيد أحمد الخولى، مأمور قسم شرطة السنطة يفيد بقيام "أدهم. ج. س"، طالب بالصف الثالث الثانوى، بالتخلص من حياته متناولا حلة الغلال السامة.

بطول 12 كم.. محافظ الغربية يتفقد أعمال رصف شارع البحر في المحلة

وأفادت التحريات الأمنية بظروف وملابسات واقعه إنهاء الطالب لحياته، حيث تبين أنه متفوق دراسيا وأصيب فجأة بحالة اكتئاب دفعته للانتحار بعد تنمر بعض أصدقائه عليه بسبب ضعف بصره، مما تسبب في الدخول بحالة  اهتزاز نفسي وقرر التخلص من نفسه.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

الغربية محافظ الغربية كفر الزيات قسم شرطة وفاة طالب حبة الغلال السامة أزمة نفسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء 11-5-2022

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10-5-2022

مجبتش إزازة خمرة.. قصة طلاق البلوجر "أحلام عادل" وأغرب سبب للانفصال

شيرين أبو عاقلة.. شاهد| لحظة استشهاد أشهر صحفية فلسطينية برصاص الاحتلال

أول ظهور لـ أبو هشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري | شاهد

انفصال البلوجر أحلام عادل عن زوجها بعد أسابيع من الزفاف الأسطوري

كهربوه في منطقة حساسة.. حكاية ميكانيكي كرداسة وعشيقته | القصة الكاملة

كريم النبوى توأم نور.. يهوى كرة القدم ولا يفكر في التمثيل.. صور

موضوعات متعلقة

تموين الغربية: توريد 35 ألف طن قمح من محصول الموسم الجديد

ترشيحاتنا

الوزراء يوافق على مد مدة إيقاف العمل بالقانون113 لسنة1939 الخاص بضريبة الأطيان

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم منزل الصحفية شيرين أبو عاقلة.. والمحتشدون يطردوهم.. فيديو

وكيل الشيوخ: رؤية السيسي لقضايا الأحوال الشخصية تعيد بناء الإنسان المصري

القباج تشهد توقيع برتوكول تعاون بين التضامن ومؤسسات حقوقية لتعزيز قيم المواطنة

بعد ضبط متسول تحرش بسيدة.. الحبس 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التسول

استشهاد شيرين أبو عاقلة على يد الاحتلال.. صوت الرصاص يحرك الضمير العربي..فيديوجراف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشيطان صفق لها.. كيف أقنعت امرأة زوجها العرفي بقتل عشيقها والتمثيل بجثته؟

بريانكا شوبرا المثيرة للجدل.. ملكة جمال بوليوود تخطف التريند..ما قصتها؟

الشرطة كانت هاتقبض عليها بالمكسيك.. لماذا يهاجم الجمهور مايان السيد وكيف ردت؟|صور

أزمة النهائي.. هل تنجح الحملة على فساد الكاف بقلب الطاولة لصالح الأهلي؟

فيديو

استشهاد شيرين أبو عاقلة على يد الاحتلال.. صوت الرصاص يحرك الضمير العربي..فيديوجراف

دنيا عبد العزيز: شخصيتى فى ملف سرى صعبة وأرهقتنى.. فيديو

محجبة تفوز بالمركز الأول في رقص الدانس وهجوم شرس من السوشيال.. فيديوجراف

وزير النقل يتحدث عن كارت موحد للمواصلات وقطار العاصمة الإدارية.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

سيناء

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

إبراهيم النجار

هبّة شعبية أم انتفاضة فلسطينية ثالثة؟

محمد شعبان

موتوا بغيظكم .. مصر باقية

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

محمد جمال دسوقي

شكرا أبطال المداح .. أديتم باتقان فأحببناكم !

المستشار أسـامة الصعيدي

الحروب الحديثة والهوية الوطنية

د/علاء الشال

كيف تقضي أجمل عشرين عاما في حياتك؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ