لتنمر زملائه عليه.. طالب ينهي حياته بحبة الغلال السامة في الغربية

شهدت قرية المنشأة الكبرى بمدينة السنطة بمحافظة الغربية اليوم، الأربعاء، واقعة وفاة طالب بالصف الثالث الثانوى بإنهائه حياته بتناول حبة الغلال السامة عقب تعرضه لمضايقات وتنمر من زملائه إثر ضعف بصره، وسط حالة ذهول بين أسرته والطلاب بمدرسته كونه متفوقا دراسيا.



كان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العقيد أحمد الخولى، مأمور قسم شرطة السنطة يفيد بقيام "أدهم. ج. س"، طالب بالصف الثالث الثانوى، بالتخلص من حياته متناولا حلة الغلال السامة.

وأفادت التحريات الأمنية بظروف وملابسات واقعه إنهاء الطالب لحياته، حيث تبين أنه متفوق دراسيا وأصيب فجأة بحالة اكتئاب دفعته للانتحار بعد تنمر بعض أصدقائه عليه بسبب ضعف بصره، مما تسبب في الدخول بحالة اهتزاز نفسي وقرر التخلص من نفسه.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.