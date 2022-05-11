صحة الغربية: ضبط 456 كجم أغذية غير صالحة في كفر الزيات وقطور

أسفرت الحملات التفتيشية المكبرة التي شنتها مديرية الصحة بمحافظة الغربية، على منشآت وأماكن بيع وتداول الأغذية بقري ومدن المحافظة، عن ضبط 456.5 كجم مصنعات وأغذية مختلفة غير صالحة للاستخدام الآدمي، بنطاق كفر الزيات وقطور.

وقد تم خلال الحملة التي تمت بالتنسيق مع مباحث التموين وتنفيذاً لتعليمات هيئة الرقابة الإدارية، تحرير 277 محضراً متعلقا بنقص الاشتراطات الصحية وسحب عينات من الأغذية المتنوعة لتحليلها والتأكد من سلامتها وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإعدام 300 كيلو أغذية ومشروبات مختلفة تالفة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ويجري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وأكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لمواجهة بيع السلع الغذائية المنتهية الصلاحية ورفع درجة الاستعداد لتلقي البلاغات اليومية ومتابعة الإجراءات الوقائية على وجه السرعة.

كما وجه وكيل الوزارة، الدكتور محمد شكر مدير عام الطب الوقائي بتشكيل حملة مكبرة من إدارة مراقبة الأغذية يقودها الشناوي نجم مراقب عام الأغذية وبرئاسة الدكتورة فاطمة يوسف مدير إدارة الأغذية، لتشديد الرقابة على المعروض من السلع الغذائية والتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ومطابقتها للمواصفات وسحب عينات منها وإرسالها للمعامل للفحص لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو العينات غير المطابقة.

ووجه كذلك بالرقابة على العاملين بالمصانع الغذائية لمتابعة التزامهم بالممارسات الصحية السليمة أثناء تداول الأغذية، وإرسال خطابات للجهات المختصة لاستصدار قرارات غلق إداري للمنشآت المخالفة للنقص الشديد في الاشتراطات الصحية وعدم وجود ترخيص.