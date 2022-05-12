بلومبرج: 20 شركة طاقة أوروبية تفتح حسابات في بنك غازبروم للشراء بالروبل

أفادت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، اليوم الخميس، بأن 20 شركة طاقة أوروبية فتحت حسابات مع بنك “غازبروم بنك” الروسي، لشراء الغاز بالروبل.

ونقلت الوكالة عن مصادر وصفتها بـ “المطلعة” قولها، إن 10 شركات أوروبية أخرى انضمت إلى أولئك الذين يستعدون لدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل.

ونقلت الوكالة عن المصدر قوله إن "ما مجموعه 20 شركة أوروبية فتحت حسابات و14 شركة أخرى تطلب المستندات اللازمة لفتحها".

وفي 23 مارس، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين تحويل مدفوعات إمدادات الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى التي فرضت إجراءات تقييدية ضد روسيا بالروبل. ثم وقع مرسوما جاء فيه إذا لم تدفع الدول غير الصديقة بالروبل اعتبارا من الأول من أبريل، فستعتبر روسيا هذا تقصيرا في عقود الغاز.

ووفقًا للمخطط الجديد، سيفتح بنك “غازبروم بنك” حسابات خاصة بالعملة والروبل للمشترين الأجانب لدفع ثمن الغاز.

وسيتمكن المشتري من تحويل الأموال إلى الحساب الأول بالعملة المحددة في عقد توريد "الوقود الأزرق"، وسيقوم البنك ببيعه في بورصة موسكو، وبعد ذلك سيقيد الروبل في حساب مشتري الغاز والدفع منه مع مورد الغاز "غازبروم".

