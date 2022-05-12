عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلومبرج: 20 شركة طاقة أوروبية تفتح حسابات في بنك غازبروم للشراء بالروبل

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، اليوم الخميس، بأن 20 شركة طاقة أوروبية فتحت حسابات مع بنك “غازبروم بنك” الروسي، لشراء الغاز بالروبل.

ونقلت الوكالة عن مصادر وصفتها بـ “المطلعة” قولها، إن 10 شركات أوروبية أخرى انضمت إلى أولئك الذين يستعدون لدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل.

ونقلت الوكالة عن المصدر قوله إن "ما مجموعه 20 شركة أوروبية فتحت حسابات و14 شركة أخرى تطلب المستندات اللازمة لفتحها".

وفي 23 مارس، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين تحويل مدفوعات إمدادات الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى التي فرضت إجراءات تقييدية ضد روسيا بالروبل. ثم وقع مرسوما جاء فيه إذا لم تدفع الدول غير الصديقة بالروبل اعتبارا من الأول من أبريل، فستعتبر روسيا هذا تقصيرا في عقود الغاز.

ووفقًا للمخطط الجديد، سيفتح بنك “غازبروم بنك” حسابات خاصة بالعملة والروبل للمشترين الأجانب لدفع ثمن الغاز. 

وسيتمكن المشتري من تحويل الأموال إلى الحساب الأول بالعملة المحددة في عقد توريد "الوقود الأزرق"، وسيقوم البنك ببيعه في بورصة موسكو، وبعد ذلك سيقيد الروبل في حساب مشتري الغاز والدفع منه مع مورد الغاز "غازبروم".
 

شركة غازبروم بنك الغاز الأموال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استشهاد اللواءين منتصر أبو دقة وأحمد محيي عقب مأمورية مطاردة مستريح أسوان

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 12-5-2022.. فيديو

مجبتش إزازة خمرة.. قصة طلاق البلوجر "أحلام عادل" وأغرب سبب للانفصال

استولى على 500 مليون جنيه بحجة تشغيلها.. عقوبات مشددة تنتظر مستريح أسوان

أول ظهور لـ أبو هشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري | شاهد

رؤيا منامية.. قصة تنبؤ الشهيدة شيرين أبو عاقلة بوفاتها

كريم النبوى توأم نور.. يهوى كرة القدم ولا يفكر في التمثيل.. صور

الشرطة كانت هاتقبض عليها بالمكسيك.. لماذا يهاجم الجمهور مايان السيد وكيف ردت؟|صور

ترشيحاتنا

تراجع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

كاتب إسرائيلي يثني على شجاعة شيرين أبو عاقلة ويتهم الدولة العبرية بقتلها

محضر وامتحان بديل لطلاب 2 ثانوي المتعثرين عن أداء الاختبارات الإلكترونية

قبل نهائى دورى الأبطال.. أرقام محمد صلاح مع ليفربول

خطيب صلاة العيد.. وفاة وكيل أوقاف المنوفية أثناء مباشرة عمله بالمديرية

هدوء أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.. وتراجع اليورو والإسترليني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صناع مسلسل انحراف في ندوة صدى البلد| روجينا: أرفض ظلم المرأة.. لوسي: شيلت حواجبي بالموس.. رؤوف عبد العزيز: اختارنا قصة المسلسل من 50 قضية حقيقية

القوات المسلحة: مقتل 23 تكفيرياً بشمال سيناء واستشهاد 5 من قوات إنفاذ القانون

الشيطان صفق لها.. كيف أقنعت امرأة زوجها العرفي بقتل عشيقها والتمثيل بجثته؟

بريانكا شوبرا المثيرة للجدل.. ملكة جمال بوليوود تخطف التريند..ما قصتها؟

فيديو

صناع مسلسل انحراف في ندوة صدى البلد| روجينا: أرفض ظلم المرأة.. لوسي: شيلت حواجبي بالموس.. رؤوف عبد العزيز: اختارنا قصة المسلسل من 50 قضية حقيقية

الرئيس طالبنا بتطوير المنظومة القضائية وتحسين الخدمات .. أبرز تصريحات وزير العدل..فيديوجراف

رامي الطمباري: مسلسل انحراف ناقش قضايا حراقة.. والمخدرات تخلق عالما موازيا

يدرس في أمريكا ولا يهوى الفن.. شقيق نور النبوي التوأم

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

إبراهيم النجار

هبّة شعبية أم انتفاضة فلسطينية ثالثة؟

محمد شعبان

موتوا بغيظكم .. مصر باقية

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

محمد جمال دسوقي

شكرا أبطال المداح .. أديتم باتقان فأحببناكم !

اﻟﻤﺰﻳﺪ