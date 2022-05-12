6 أعشاب وتوابل تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالخرف

يعد الخرف هو مرض تنكسي عصبي، يؤدي لانخفاض تدريجي ومستمر في وظائف الذاكرة التي تؤثر على الحياة اليومية للشخص.

ويعد مرض الزهايمر السبب الأكثر شيوعًا للخرف (حوالي 70٪) يليه الخرف الوعائي ويعتبر تحديًا كبيرًا، واستخدمت التوابل والأعشاب على نطاق واسع في أشكال مختلفة لتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة، بما في ذلك الأمراض المرتبطة بالعمر مثل الخرف ومرض الزهايمر.

وعلى الرغم من أن تناول التوابل لا يمنع بشكل مباشر من خطر الإصابة بالخرف، إلا أنها قد تحسن في بعض النواحي من قدرات الدماغ وتؤخر التدهور المعرفي الذي يحدث في هذه الحالة.

وفيما يلي قائمة ببعض الأعشاب والتوابل التي قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بالخرف.

1. بذور الكمون الأسود



بذور الكمون الأسود لها دور رئيسي في تسهيل الذاكرة والتعلم، وعلاج أنسجة الخلايا العصبية التالفة في الدماغ، و تساعد في منع مخاطر الأمراض التنكسية العصبية مثل الخرف، ومن المعروف أن هذه التوابل تمنع الخرف.

2. القرفة



التوابل لها مجموعة واسعة من الفوائد الصحية أيضًا، بما في ذلك تعزيز الوظائف الإدراكية ومنع خطر الإصابة بالخرف، حيث تحتوي القرفة على خصائص قوية مضادة للالتهابات والأكسدة.

3. الكركم



أظهرت دراسة أن الكركمين من مضادات الأكسدة القوية التي تحمى من الإصابة بالخرف.



4. الجينسنغ



أظهرت دراسة أن الجنسنج له تأثير على الأعصاب وتقليل الضرر الذي يلحق بخلايا الدماغ وتحسين كثافة الخلايا العصبية والوظائف المعرفية.

5. فلفل أسود



يمكن أن يساعد البيبيرين في الفلفل الأسود في تحسين وظائف الذاكرة، بسبب خصائصه القوية المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة.

6. الزنجبيل



يمكن أن يساعد الجنزبيل في الحفاظ على صحة الدماغ وتحسين وظائفه المعرفية.