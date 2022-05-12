بلومبرج: انهيار ثروات مليارديرات العملات المشفرة

نشرت وكالة بلومبرج الشرق، اليوم الخميس، تقريرا أشارت فيه لانهيار ثروات مليارديرات العملات المشفرة، وذلك على خلفية الوضع الاقتصادي الراهن.



وجاء بالتقرير، مرت أسابيع قليلة منذ احتفال محبي العملات المشفرة في ميامي، لكن ثروة براين أرمستورنغ، مؤسس "كوين بيس غلوبال"، التي بلغت 13.7 مليار دولار في نوفمبر و8 مليارات دولار في نهاية مارس، تضاءلت إلى 2.3 مليار دولار فقط حالياً، وفقاً لمؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات.

وتآكلت الثروة بعدما أدت عمليات بيع العملات الرقمية من "بتكوين" إلى "إيثر" إلى هبوط حادّ في القيمة السوقية لـ"كوين بيس"، أكبر بورصة عملات مشفّرة في الولايات المتحدة.

وتراجعت أسهم الشركة بمقدار 78% منذ طرحها العام الأولي في أبريل 2021 حتى الأربعاء، كما هبطت بنحو 23% أخرى إلى 56.50 دولار، بعدما حذّرت الشركة من توقعات بانخفاض ​​حجم التداول وعدد مستخدمي المعاملات الشهرية في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول.

وأثار ذلك الأمر تساؤلات حول قدرة "كوين بيس" على تحمّل الهبوط الحادّ في أسعار العملات المشفّرة، مما دفع أرمسترونغ إلى الدفاع عن الشركة في "تويتر". قال الرئيس التنفيذي أرمسترونغ إنه "لا يوجد خطر من الإفلاس حتى في أثناء حدث معتم. أموال المستخدمين آمنة".

وهبطت كذلك ثروة مايكل نوفوغراتز، الرئيس التنفيذي لبنك التشفير التجاري "غالاكسي ديجيتال" (Galaxy Digital)، إلى 2.9 مليار دولار من 8.5 مليار دولار في أوائل نوفمبر. كان نوفوغراتز البطل الرئيسي وراء العملة المستقرة الخوارزمية "تيرا دولار" (TerraUSD) المعرّضة حالياً للانهيار الكامل وسط تدهور "لونا" (Luna)، رمز العملة المشفّرة.

وقال نوفوغراتز في أثناء مؤتمر "بتكوين 2022" بتاريخ 6 أبريل في ميامي: "قد أكون الرجل الوحيد في العالم الذي لديه وشما (بتكوين) و(لونا)".

مواجهة البيع الساخنة

وتتلاشى ثروات مليارديرات العملات المشفّرة التي تضخمت طوال العامين الماضيين بعد عمليات بيع بدأت بأسهم التكنولوجيا وانتقلت إلى العملات الرقمية. انخفضت العملة الأكثر شهرة "بتكوين" ثم "إيثر" بأكثر من 50% منذ أعلى مستوياتهما القياسية في أواخر العام الماضي.

وبينما عانى جميع حاملي العملات المشفّرة تقريباً من هبوط ثرواتهم، اتضح بعض أكبر الخسائر بين مؤسسي البورصات التي يشتري ويبيع المتداولون العملات الرقمية عبرها.

وفقدَ المؤسس والرئيس التنفيذي لـشركة "بينانس" تشانغ بينغ تشاو -على الورق على الأقل- ثروة أكبر حتى من أرمسترونغ أو نوفوغراتز. عند دخوله الأول إلى مؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات، في يناير، كانت ثروته الصافية تبلغ 96 مليار دولار، وهي واحدة من أكبر ثروات العالم. لكنها انخفضت يوم الأربعاء إلى 16 مليار دولار، استناداً إلى حسابات متوسط ​​قيمة المنشأة مقارنة بمضاعفات مبيعات "كوين بيس" وشركة التشفير الكندية "فوياجير ديجيتال" (Voyager Digital).

لكن بورصات العملات المشفّرة في الولايات المتحدة كانت أكثر تراجعاً من منافسيها العالميين. انخفضت أحجام التداول بثبات في "كوين بيس" منذ بداية العام، لكن "بينانس" التي تركّز على السوق العالمية شهدت ارتفاع حجم التداول الشهر الماضي. بالمقارنة، انخفضت أعمال "بينانس" التي تركّز على الولايات المتحدة بحدة تتفوق بكثير على هبوط "كوين بيس".

خسر تايلر وكاميرون وينكليفوس، المؤسسان المشاركان للبورصة المنافسة "جيميناي"(Gemini)، نحو 2.1 مليار دولار أو ما يوازي 40% من ثروتهما هذا العام. تراجعت ثروة سام بانكمان فرايد، الرئيس التنفيذي لبورصة "إف ني إكس" (FTX) للعملات المشفّرة، بمقدار النصف إلى نحو 13 مليار دولار منذ نهاية مارس.

لم يكن أرمسترونغ الملياردير الوحيد الخاسر في "كوين بيس"، إذ خسر فريد إهرسام الشريك المؤسس والمتداول السابق في "غولدمان ساكس" أكثر من 60% من ثروته هذا العام، لتصل إلى 3 مليارات دولار الآن.

ويمتلك أرمسترونغ 16% في "كوين بيس" ويتحكم في 59.5% من أسهم التصويت، وفقاً لبيانات الشركة المعلنة في عام 2022، في حين يمتلك إهرسام 4.5% ويسيطر على 26% من أسهم التصويت.

وتراجعت سندات "كوين بيس" بعد تداولها مؤخراً بما يتماشى مع بعض الأوراق المالية من الدرجة غير الاستثمارية الأكثر خطورة.