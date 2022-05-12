برلماني يثمن الدور البطولي للقوات المسلحة والشرطة في محاربة التنظيمات الإرهابية

أشاد النائب أحمد أبو زيد عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، بالجهود الكبيرة المتواصلة للقوات المسلحة وبسالة أبطالها الشرفاء وتضحياتهم في القضاء على البؤر الإرهابية، مثمناً الدور البطولي الذى تقوم به القوات المسلحة والشرطة في محاربة التنظيمات الإرهابية وتطهير ربوع الوطن منها.

ونعي النائب أحمد أبو زيد، شهداء الواجب الوطنى من أبناء القوات المسلحة الذين نالوا شرف الشهادة خلال قيامهم بواجبهم الوطني في ملاحقة ومحاصرة عدد من العناصر الإرهابية في سيناء.

كما نعى "أبو زيد"، رجال الشرطة من قيادات وزارة الداخلية والمجندين، الذين استشهدوا خلال عودتهم من مأمورية عمل عقب أدائهم واجبهم المقدس.

وأعرب النائب أحمد أبو زيد، عن خالص التعازي لأسر الشهداء سائلاً المولى عز وجل أن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.