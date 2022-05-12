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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الأحد.. بيت السناري يستضيف معرض الخطوط العربية

بيت السناري
بيت السناري

يستضيف بيت السناري التابع لمكتبة الإسكندرية معرض "الخطوط العربية" الذي تنظمه أكاديمية أهل الصفة لدراسات التصوف وعلوم التراث، بحضور نخبة من أساتذة الخط العربي والشخصيات العامة بالمجتمع، وذلك يوم الأحد الموافق 15 مايو 2022، في تمام السابعة مساء، بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، التابع لمكتبة الإسكندرية.

يضم المعرض مجموعة متنوعة من لوحات الخط العربي التي تعرض آيات وأقوالا وحِكَما، وهي تجمع بين الأسلوب الكلاسيكي والحديث، وتوضح السمات الأساسية للخط العربي من تناظر وانسجام وإحكام لترتيب الكلمات وتركيب وحسن توزيع، كما انها تعكس وتوضح تـاريخ ونشـأة وتـطور الخـطوط العربية، وأنواعها المـختلفة وأسـباب التسمية والفـروق الجـوهرية بيــنها، وكذلك كيفية توظيف الخـطوط ومواكبتها لتغيرات العصر.

ويشارك في المعرض مجموعة متميزة من أساتذة وفناني الخط العربي والزخرفة والفنون التشكيلية، بالإضافة إلى مشاركات لفنانين وفنانات محترفين لفنون الخط العربي حاصلين على العديد من التكريمات والجوائز داخل مصر وخارجها.

 

تركيبات فنية

يأتي المعرض في ضوء الاحتفاء بيوم المخطوط العربي والحفاظ على إرث اللغة، وكذلك الاهتمام بالخط العربي كأحد الفنون الجميلة التي تتميّز بقدرتها على تربية الذوق ورهافة الحس، فيعد الخط العربي مجالاً مهماً لتعليم بعض القيم الأخلاقية والمثل النابعة من التراث، حيث يمكن صياغته بطرق جمالية تتنوّع بتنوُّع الخطوط، فضلاً عن التركيبات الفنيّة وقدرة الحرف على التشكّل مع التكوينات والفراغات والألوان، مما ينتج عنه لوحة فنيّة جميلة الشكل ومحددة المضمون، ويساعد هذا بدوره على الربط بين هذا الفن وفنون اللغة العربية الأخرى من بلاغة وشعر وبيان.

بيت السناري مكتبة الاسكندرية الخط العربي السيدة زينب القاهرة

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