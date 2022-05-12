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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

دون خبرة في الطيران..

راكب ينجح في الهبوط بطائرة بعد تعرض الطيار لأزمة صحية بفلوريدا الأمريكية

مطار بالم بيتش الدولي
مطار بالم بيتش الدولي

هبط راكب طائرة ليس لديه خبرة طيران بالطائرة بسلام بعد أن فقد الطيار وعيه، بحسب صحيفة "يو إس أيه توداي" اليوم الخميس.


وكان الراكب، الذي ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أنه دارين هاريسون، على متن طائرة من مطار ليونارد تومسون الدولي في مارش هاربر، بجزر الباهاما، باتجاه ولاية فلوريدا بعد ظهر يوم الثلاثاء.


وقال هاريسون: "لدي وضع خطير هنا. الطائرة أصبحت غير متماسكة. ليس لدي أي فكرة عن كيفية التحليق بالطائرة".


وفي التسجيل الصوتي، ساعدت مراقبة الحركة الجوية في توجيه الرجل للهبوط بطائرة المروحية من فئة "سيسنا 208 كارافان" للهبوط بسلام.


وتمكن الراكب من البقاء هادئًا بشكل ملحوظ وهبط بالطائرة بأمان في مطار بالم بيتش الدولي.


ليس من غير المألوف أن يكون للطائرات الصغيرة طيار واحد فقط، خاصة عندما تكون الرحلة خاصة.

طيران طائرة وسائل الإعلام الأمريكية دارين هاريسون مطار بالم بيتش

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