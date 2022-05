مقابلات صحفية مع خافيير بارديم ومادس ميكلسن ضمن فعاليات مهرجان كان

5/13/2022 4:01:07 AM

أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي، قائمة المقابلات والندوات الصحفية المقرر إقامتها ضمن فعاليات النسخة 75، بعد حوالي أسبوع من اليوم.

وتضم قائمة ضيوف مهرجان كان كل من النجم الإسباني خافيير بارديم، الذي يلتقي مع الصحفيين والنقاد يوم الجمعة 27 مايو، فيما تقام ندوة الفنان الدنماركي مادس ميكلسن يوم السبت 26 مايو.

تقام أيضا لقاءات مع كل من الممثلة الفرنسية آجنس جاوي، يوم 3 مايو، والسيناريست الألمانية أليس روهرواتشر يوم 27 مايو، والجلسات مفتوحة للجمهور أيضا.

تكريم فورست ويتكر

تشهد النسخة المقبلة من مهرجان كان السينمائي الدولي، حضورا وتكريما خاصا للممثل الحائز على الأوسكار فورست ويتكر، ومنحه السعفة الذهبية عن مشواره الفني ومساهمته في إثراء السينما العالمية.

حصل الممثل الأمريكي فورست ويتكر على العديد من الجوائز والتكريمات طوال مشواره الفني، ولكن تعد السعفة الذهبية علامة في تاريخ أي فنان أو صانع أفلام، وسبقه في الحصول عليها العديد من الأسماء كان آخرهم جودي فوستر العام الماضي.

وقال فورست ويتكر في تصريحات له، إن مهرجان كان غير حياته قبل 34 عاما حينما حضره لأول مرة، مشيرا إلى أنه اتخذ قرارا صحيحا بتكريس أعماله لقصص من أجل الإنسانية، ودائما يشرفه العودة إلى هذه المهرجان الجميل لعرض أعماله الخاصة.

وعبر فورست ويتكر عن فخره ليتم تكريمه في الذكرى السنوية الـ 75 لمهرجان كان، بعدم تم حصوله سابقا على جائزة أفضل ممثل عن فيلم Bird.

يشارك أيضا فورست ويتكر في مهرجان كان بفيلمه الجديد "من أجل السلام - For the Sake of Peace" وهو عمل من إنتاجه ويعرض بشكل خاص يوم الأربعاء 18 مايو وتدور أحداثه عن دولة جنوب السودان.

وكشفت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي عن اللقطات الأولى من الأفلام المنافسة على السعفة الذهبية في النسخة المقبلة التي تقام في الفترة من 17 إلى 28 مايو بالحضور الشخصي للنجوم وصناع السينما حول العالم، تفوقا كبيرا للمواهب العربية والمصرية، وتقلد مواهب شهيرة مناصب هامة.

وأعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي في أبريل الماضي عن أسماء أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية التي ضمت العديد من الكوادر الفنية الشهيرة من عدة بلدان حول العالم.

ويرأس لجنة تحكيم مسابقة مهرجان كان الممثل وصانع الأفلام الفرنسي فينسينت ليندون، وضمت اللجنة كل من الممثلة الهندية الشهيرة ديبيكا بادكون، والمخرج الإيراني أصغر فرهادي، إلى جانب كل من الممثلة الإنجليزية ريبيكا هول، والممثلة السويدية نومي رابيس، وزميلتهما الإيطالية جاسمين ترينكا، المخرج الفرنسي لادج لي، والأمريكي جيف نيكولاس، والمخرج النرويجي خواكيم ترايير.