النظرة الأولى للأفلام المنافسة على السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي الدولي

كشفت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي عن اللقطات الأولى من الأفلام المنافسة على السعفة الذهبية في النسخة المقبلة التي تقام في الفترة من 17 إلى 28 مايو بالحضور الشخصي للنجوم وصناع السينما حول العالم، تفوقا كبيرا للمواهب العربية والمصرية، وتقلد مواهب شهيرة مناصب هامة.

وينافس في المسابقة الرسمية لمهرجان كان 21 فيلما في عرضها العالمي الأول، وسيتم منح الجوائز يوم 28 مايو الجاري من قبل لجنة التحكيم.

وأعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي في أبريل الماضي عن أسماء أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية التي ضمت العديد من الكوادر الفنية الشهيرة من عدة بلدان حول العالم.

ويرأس لجنة تحكيم مسابقة مهرجان كان الممثل وصانع الأفلام الفرنسي فينسينت ليندون، وضمت اللجنة كل من الممثلة الهندية الشهيرة ديبيكا بادكون، والمخرج الإيراني أصغر فرهادي، إلى جانب كل من الممثلة الإنجليزية ريبيكا هول، والممثلة السويدية نومي رابيس، وزميلتهما الإيطالية جاسمين ترينكا، المخرج الفرنسي لادج لي، والأمريكي جيف نيكولاس، والمخرج النرويجي خواكيم ترايير.

كما أعلن مهرجان كان السينمائي الدولي منذ أيام، عن تشكيل لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد الدولية لنسخة 2022 ، وتترأسها المخرجة التونسية كوثر بن هنية، التي حقق فيلمها الأخير الرجل الذي باع ظهره نجاحا كبيرا وتم عرضه في عدد كبير من المهرجانات الشهيرة حول العالم.

وتضم لجنة تحكيم المسابقة الموازية لمهرجان كان كلا من المخرجة الفرنسية اليونانية أريان لابد، المخرج الأيسلندي بينديكت إيرلينجسون، المصور السينمائي البلجيكي بينوا ديبي، ومدير مهرجان بوسان هوه مون يونج.