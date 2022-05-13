نوستالجيا| زي النهاردة.. المصري يفجر مفاجأة بكأس مصر والزمالك يطيح ببطل كينيا أفريقيا

فجر فريق الكرة الأول بالنادى المصري البورسعيدي يوم الجمعة الموافق 13 مايو عام 1983، واحدة من كبرى مفاجأت كأس مصر باقصائه الزمالك من دور الثمانيه في المباراة المعاده بينهما علي ستاد الاسكندريه و ذلك لوجود اصلاحات في ستاد القاهره.

المصري فاز بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد ماراثون استمر 120 دقيقة.

الغاني هنري طومسون تقدم للفارس الأبيض بعد أربع دقائق من البداية وجمال جوده ثعلب المصري تعادل في الدقيقه 90 اثر خطفه لكرة عادل المأمور و لعبه اياها بضربة خلفيه مزدوجه.

بينما الشوط الاول الإضافي شهد هدفا ثانيا للمصري من صاروخ يساري أطلقه اينو بعد اربع دقائق وزميله مجدي امام المنتقل من الاهلي يحرز الثالث في الشوط الثاني الاضافي في الدقيقة العاشرة قبل أن يحرز السوداني رشيد العبيد هدفا ثانيا للزمالك في الدقيقة 12.

الغزال الأبيض الأسمر ابراهيم يوسف أهدر ضربة جزاء في الدقيقة الاخيره حيث ارتطمت كرته بالقائم الايمن لعادل عبد المنعم حارس المصري وتعتبر المباراة هي الأخيرة في تاريخ المعلم حسن شحاته.

وفي يوم الجمعة الموافق 13 مايو عام 1994 فاز فريق الزمالك علي نظيره فريق جورماهيا بطل كينيا بهدفين مقابل هدف.

أقيم علي ملعب ستاد المقاولون بالجبل الاخضر في اياب دور ال 16 لبطولة أبطال الدوري.

الأهداف جاءت في الشوط الاول حيث تأخر الفارس الأبيض بهدف في الدقيقة 11 عن طريق ديفيد أوديمباو وملا من أحمد رمزي في الدقيقة 21 وخالد الغندور في الدقيقة 45 من ضربة جزاء تم إعادتها مرتين ليصعد حامل لقب البطوله الي دور الثمانيه بمجموع 3-2 للمباراتين.

جاء تشكيل الزمالك على النحو التالي:

نادر السيد في حراسة المرمى

حسين عبد اللطيف / طلعت منصور / هشام يكن / اشرف يوسف

عصام مرعي / اسماعيل يوسف / خالد الغندور / احمد رمزي

أيمن منصور / أسامة نبيه.