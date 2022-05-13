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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وفد غرفة صناعات مواد البناء يشارك في تشييع جنازة رئيس دولة الإمارات

الشيخ خليفة بن زايد
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

نعت غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتقدم أحمد عبد الحميد رئيس مجلس إدارة الغرفة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص العزاء والمواساة للأمة العربية والإسلامية في وفاة الشيخ خليفة، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أحباءه الصبر والسلوان.

وأعلن رئيس غرفة صناعات مواد البناء، المشاركة في تشييع وتقديم واجب العزاء بوفد رسمي، قائلا:  فقدت مصر أخا عزيزا وقائدا فذا ورث الحكمة عن أبيه الراحل الكبير الشيخ زايد وكرس حياته لخدمة وطنه والأمتين العربية والإسلامية».

غرفة مواد البناء الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات اتحاد الصناعات ​الإمارات

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