خالد سليمان: التحديات المصرية التونسية مشتركة إلى حد كبير

قال الكاتب الصحفي التونسي خالد سليمان، أن العلاقات المصرية التونسية علاقات قديمة والمتحف المصري به أواني فخارية من حضارة درسه التونسية وهذا دليل على قدم العلاقات بين البلدين.



وأضاف الكاتب التونسي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " التاسعة " المذاع على قناة الأولى، أن التحديات الأمنية لمصر وتونس مشتركة فالعدو واحد، وكذلك تحديات الأمن الغذائي والاقتصادي متشابهة لدرجة كبيرة.

وأوضح، أنه في عهد حكومة المهندس إبراهيم محلب تم توقيع نحو ٣٧ مذكرة تفاهم بين مصر وتونس ، وبدأت هذه المذكرات في التفعيل وتم تعديل بعض منها.

وكشف الكاتب التونسي، انه يوم الجمعة الماضية تم توقيع ١٢ اتفاقية من الحكومتين في عدد من المجالات منها مجال التعاون الدولي والصادرات والزراعة والتعليم العالي والبحث والتكنولوجي وغيره.



وتابع أن تونس منتج هام للقمح الصلب ومصر تنتج القمح اللين ويجب إنشاء خط بحري بين مصر وتونس لتبادل الصادرات والوردات.