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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شون وصوامع المنيا تستقبل 192 ألف طن من محصول القمح

توريد القمح
توريد القمح

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، انتظام أعمال توريد محصول القمح لموسم حصاد 2022، بالشون والصوامع المخصصة لهذا الغرض، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده إلى شون وصوامع المحافظة، 192229 ألف طن و 945 كيلو جراما، وذلك منذ بداية موسم توريد محصول القمح، مشيراً إلى انه تم توريد 19129 طنا و 405 كيلو جرامات حتى أمس السبت، وذلك في جميع المواقع التخزينية والبالغ عددها 44 موقعاً بجميع المراكز .

 

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وكان المحافظ قد تابع أعمال توريد القمح بعدد من الشون والصوامع بمدينة المنيا ، وذلك داخل صومعة شون المنيا المركزية بحي غرب المدينة، وصومعة الحواصلية التابعة لمركز المنيا، للاطمئنان على انتظام أعمال توريد محصول القمح، وللتأكد من مدى الالتزام التام بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية.

هذا وتستقبل غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة أية شكاوى أو استفسارات حول توريد محصول القمح على الخط الساخن 114، و(2320001 - 2342200).

المنيا محصول القمح الشون والصوامع موسم حصاد مواقع التخزين اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المواقع التخزينية

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