صحة المنيا: تحرير 334 محضرا خلال حملة على 725 منشأة غذائية

أعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الإدارة العامة للطب الوقائى "إدارة مراقبة الاغذية"، قامت بتنفيذ حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية، وذلك خلال إبريل الماضى.

قامت فرق مراقبة الأغذية بالمرور على 725 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها.

وأوضح نادى أن جهود الحملات أسفرت عن تحرير 334 محضر للمخالفات المضبوطة، وتنوعت المحاضر بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة وعدم وجود شهادات صحية ومحاضر أخرى، وتم ضبط 9 منشآت بدون ترخيص بالإضافة إلى ضبط منشأة لوجود خطر داهم على الصحة العامة وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشأت.

وأكد وكيل الوزارة على إستمرار تشديد الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح الدكتور على قاسم مدير الإدارة العامة للطب الوقائى، أنه تم إعدام 1055 كيلو أغذية مختلفة و14 لتر عصائر لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 750 عينة مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك بالإضافة إلى استخراج 686 شهادة صحية.