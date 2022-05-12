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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقطاعي الصحة ومياه الشرب

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

واصل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عقد الاجتماع الدوري لمتابعة أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، للتعرف على مستجدات الأعمال والوقوف على المعوقات التي تواجه مسار التنمية الشامل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير كافة إمكانيات الدولة اللازمة لضمان حياة كريمة لجميع فئات المواطنين.

جاء ذلك بحضور، رؤساء المراكز المستهدفة، وكلاء الوزراء، أعضاء مجلس الشيوخ، مهندسي دار الهندسة، ممثلي جهاز التعمير، أعضاء مؤسسة حياة كريمة.

أشار محافظ المنيا ، إلى أن الهدف من الاجتماع اكتشاف المشكلات التي تظهر والعمل على حلها بشكل لحظي حتى يتم الانتهاء من المشاريع في جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، وبما يحقق رضا المواطن المنياوي.

ناقش محافظ المنيا ، التحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات الخاصة، بقطاعي الصحة ومياه الشرب والصرف الصحي، مشيرا إلى أنه يتابع بصفة دورية ومستمرة معدلات تنفيذ المشروعات ميدانيا من خلال عدد من الجولات التفقدية للمشروعات الجاري تنفيذها.

 

 تفقد محافظ المنيا، أمس الأربعاء، أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة" بمركز أبو قرقاص جنوب المحافظة، والتي شملت تفقد أعمال إنشاء محطة المعالجة الرئيسية بقرية بنى حسن الشروق، بطاقة 10 آلاف متر مكعب ، وبتكلفة تقديرية تصل إلى 240 مليون جنيه وأعمال إنشاء محطة الرفع الرئيسية بقرية بنى حسن الشروق، وكذلك أعمال رفع كفاءة الوحدة الصحية بقرية الديابة التابعة لمجلس قروى بنى حسن الشروق، بالإضافة لمتابعة الأعمال النهائية لإنشاء مدرسة بنى حسن الشروق الإعدادية المشتركة، وأعمال تطوير ورفع كفاءة مركز شباب القرية وإنشاء مجمع الخدمات .

 

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