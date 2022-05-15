محافظ المنوفية يستقبل وفد مستثمري شركة فاميلى جروب لتشغيل مول العاصمة بشبين

استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بمكتبه بالديوان العام وفد مستثمري شركة فاميلي إنترناشيونال جروب (FIG) ، بحضور الاستاذ محمد موسي نائب المحافظ والدكتور ثابت المغازي رئيس مجلس إدارة شركة فاميلى جروب ، المهندس محمد رجائي مدير الهيئة العامة للاستثمار بالمنوفية ، المستشار الهندسي للمحافظة.

تأتي هذه الزيارة بشأن دراسة استغلال وإدارة وتشغيل المركز التجاري " مول العاصمة بشبين الكوم " بنظام حق الإنتفاع وفقاً لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

حيث رحب محافظ المنوفية، بالوفد على أرض المنوفية ، مؤكداً أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بدعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين، وتذليل أية عقبات لإقامة مشروعات خدمية ، مشيراً إلى أن مول العاصمة يُعد من أهم المشاريع التنموية والتجارية على أرض المنوفية والتي تهدف إلى توفير فرص عمل جادة للشباب وتنشيط الحركة الاقتصادية بالمحافظة .

وخلال اللقاء أفاد وفد مستثمري الشركة أنه سيتم تقديم العرض المالي والفني خلال أسبوع من تاريخه ، كما أبدت الشركة استعدادها لضخ المزيد من الاستثمار علي أرض المنوفية في المستقبل القريب ، وعقب اللقاء قام وفد مستثمري شركة فاميلي إنترناشيونال بزيارة تفقدية لمقر مبنى مول العاصمة بشبين الكوم رافقه ممثلي جهاز الخدمة الوطنية ورئيس حي شرق شبين الكوم .

يذكر أن مول العاصمة بشبين الكوم مقام علي مساحة 5000 م2 وسيضم العديد من المحلات التجارية والكافيهات والبنوك و هايبر ماركت وقاعات متعددة الأغراض وقاعات سينما وسيعمل المول على توفير كافة الاحتياجات الضرورية من السلع الغذائية والمعمرة التي يحتاجها المواطن المنوفي، بالإضافة إلى تقديم خدمات ترفيهية باعتباره متنفساً لأهالي المحافظة .