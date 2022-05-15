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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

غدا.. التنسيقية تعقد جلسة نقاشية بشأن قرار رفع الفائدة الأمريكية وآثاره

تنسيقية شباب الاحزاب
تنسيقية شباب الاحزاب

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،  غدا الاثنين، في التاسعة مساءً، صالونا سياسيا بعنوان "كيف يواجه العالم قرار رفع الفائدة الفيدرالي، وكيف تتجاوز مصر آثاره وتبعاته؟".

يتناول الصالون مناقشة، أسباب قرار رفع فائدة الفيدرالي الأمريكي، والآثار المحلية والدولية لقرار رفع الفائدة، والتوقعات والحلول المبنية على قرار رفع فائدة الفيدرالي الأمريكي.

يدير الحوار محمد موسى، نائب محافظ المنوفية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويستضيف كل من الباحث والخبير الاقتصادي محمد نجم، والنائبة المهندسة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وأمينة المرأة في حزب الشعب الجمهوري، والنائب محمد فريد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين رفع فائدة الفيدرالي الأمريكي الفيدرالى الامريكى مجلس الشيوخ صالون سياسي

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