رئيس قطاع هضبة الأهرام: منع التوك توك خدمة وراحة للمواطنين.. فيديو

قال المهندس توفيق جمال رئيس قطاع هضبة الأهرام، إنه بعد صدور قرار منع تجول التوك توك داخل هضبة الأهرام من محافظ الجيزة، تم التعاقد مع شركة أمن، لتأمين الـ 7 بوابات الخاصة بهضبة الأهرام.

واضاف "جمال" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "٩٠ دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائيه، أنه تم الاتفاق مع شركة نقل ركاب؛ لتكون البديل لاستخدام التوك توك، مشيرا إلى أن ذلك سيكون لخدمة وراحة المواطنين.

وتابع المهندس توفيق جمال أن شركة الأمن بدأت بالفعل بالتحكم في البوابات وإغلاقها أمام أي توك توك يريد الدخول إلى هضبة الأهرام، مشيرا إلى أن هناك حملات مستمرة لضبط المخالفين لذلك القرار.