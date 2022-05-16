مدرب وفاق سطيف: الأهلي قويًا وسأشجعه ضد الوداد فى نهائي إفريقيا.. فيديو

قال داركو نوفيتش المدير الفني لفريق وفاق سطيف الجزائري، إن مواجهة الأهلي كانت صعبة خاصة بعد الخسارة بأربعة أهداف نظيفة، في مباراة الذهاب، مشددًا أن فريقه حاول تقديم أقصى ما لديه، إلا أن المنافس كان قويًا.

وأضاف نوفيتش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، عبر خاصية «زووم» ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن فريقه فقد فرصة الفوز في الدقيقة الأخيرة بعد الهدف الذي سجله محمد شريف، إلا أنه سعيد بمسيرة وفاق سطيف في دوري أبطال إفريقيا والوصول إلى نصف النهائي.

وأشار مدرب وفاق سطيف، إلى أن الوقت لم يسمح للتركيز على مباراة الإياب أمام الأهلي، إلا أنه وفريقه حاولوا تحسين الأمور، وهو ما تحقق بالفعل بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثله، مشددًا على فخره بفريقه بعد الأداء الجيد الذي قدمه أمام الأهلي بالإياب.

وأوضح أن فوز فريقه على غليزان، بسبعة أهداف نظيفة، في الدوري الجزائري، قبل أيام من مواجهة الأهلي، زاد من الطموح لدى لاعبيه، بتقديم أداء جيد في موقعة الإياب، إلا أن الهدف المبكر الذي سجله الأحمر، صعب الأمور.

وتابع أن علاقته بالجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، رائعة ويحترمه كثيرًا كونه مدربًا كبيرًا، مؤكدًا أنه سعيد للغاية بما قاله مدرب الأهلي عنه وعن فريقه رغم الخسارة بأربعة أهداف نظيفة في مباراة الذهاب، فضلًا عن احترامه للفريق الجزائري، وخوض مباراة الإياب بلاعبيه الأساسيين.

واستطرد، أنه سيدعم الأهلي في نهائي إفريقيا ضد الوداد المغربي، خاصة وأنه يحترم الأحمر ومسيرته الكبيرة الحافلة بالإنجازات، مشددًا أن تتويجه باللقب الثالث على التوالي كتابة تاريخ، مشددًا أن الأهلي والوداد المغربي يستحقان لعب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واختتم مدرب وفاق سطيف، أنه معجب بأكثر من لاعب في الأهلي مثل أحمد عبد القادر وبيرسي تاو وحسين الشحات ومحمد الشناوي وعلي معلول.3