المغرب الفاسي يفوز على شباب المحمدية 3-1

فاز فريق المغرب الفاسي على مضيفه نادي شباب المحمدية بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس الأحد، على ملعب البشير بالمحمدية، في إطار مباريات الجولة الـ24 من البطولة الاحترافية لكرة القدم (الدوري المغربي).



سجل هدف شباب المحمدية لاعب المغرب الفاسي بلال الودغيري في الدقيقة 11.



وسجل أهداف المغرب الفاسي هيثم عينة في الدقيقة 40، وياسين الرامي في الدقيقة 61، وحمزة الجناتي من ضربة جزاء في الدقيقة 70.



وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد فريق المغرب الفاسي إلى 34 نقطة في المركز الرابع، ويتجمد رصيد فريق شباب المحمدية عند 32 نقطة في المركز الخامس.