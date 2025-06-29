سعر الذهب اليوم 29-6-2025

استقر سعر الذهب داخل محلات الصاغة المصرية مع بدء تعاملات اليوم الأحد الموافق 29-6-2025.

سعر الذهب اليوم

وبلغ سعر جرام الذهب في محلات الصاغة عند درجات مستقرة ليشمل معظم الأعيرة الذهبية.

تحركات الذهب اليوم

وتراجع الذهب في مصر ما يقارب من 15 جنيها في الجرام الواحد علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة مع بدء تعاملات مساء أمس .

سعر عيار 24 اليوم

وصل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5240 جنيها للبيع و 5268 جنيها للشراء

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر أشهر جرام ذهب من عيار 21 الأكثر تداولا نحو 4585 جنيها للبيع و 4610 جنيها للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وصل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب 3630 جنيها للبيع و 3951 جنيها للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3056 جنيها للبيع و 3073 جنيها للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 36.68 ألف جنيه للبيع و 36.86 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 3273 دولار للبيع و 3274 دولار للشراء.

تراجع سعر الأونصة عالميًا

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاضًا حادًا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.8%، حيث افتتح تداولاته عند 3383 دولارًا للأونصة، ليهبط إلى أدنى مستوياته عند 3255 دولارًا، ويغلق تداولات الأسبوع عند 3274 دولارًا للأونصة.

وقد جاء هذا التراجع الكبير بعد أن وسع الذهب من خسائره يوم الجمعة، بنسبة 1.6%، ليغلق الأسبوع دون مستوى الدعم 3285 دولارًا للأونصة، وهو ما اعتبره المحللون إغلاقًا سلبيًا قد يمهد الطريق لمزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4615 جنيها وهو ما يمثل هبوطا بنحو 400 جنيه من أعلى سعر سجله وهو 5000 جنيه بدون مصنعية.

أسباب الهبوط الكبير في أسعار الذهب

تعكس تداولات الذهب الحالية اتجاه المستثمرين نحو الأصول ذات المخاطر الأعلى، على حساب الذهب كملاذ آمن، وهو ما أدى إلى تفاقم الخسائر في سوق الذهب.

يأتي ذلك على الرغم من استمرار تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية لخمسة جلسات متتالية، وهو العامل الذي كان من المفترض أن يمنح الذهب بعض الدعم نظرًا للعلاقة العكسية بينهما.

إلا أن ضعف الطلب على الذهب كملاذ آمن طغى على هذا العامل ودفع الأسعار إلى الهبوط بشكل كبير.

توقعات أسعار الذهب

يرى محللون أن الإغلاق السلبي للذهب عالميًا تحت مستوى الدعم 3285 دولارًا للأونصة قد يفتح المجال لمزيد من الهبوط خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل استمرار عزوف المستثمرين عن الذهب وتفضيلهم الأصول ذات العائد المرتفع.

وتبقى التوقعات مرهونة بتطورات الأسواق العالمية وحركة الدولار الأمريكي خلال الأيام القادمة.