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بعد التراجع السريع.. هل يهبط الدولار إلى 45 جنيهًا بنهاية العام؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد التراجع السريع.. هل يهبط الدولار إلى 45 جنيهًا بنهاية العام؟

بعد التراجع السريع.. هل يهبط الدولار إلى 45 جنيهًا بنهاية العام؟
بعد التراجع السريع.. هل يهبط الدولار إلى 45 جنيهًا بنهاية العام؟
عبد العزيز جمال

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه تراجعا ملحوظًا الأسبوع الماضي تحديدا يوم الأربعاء فبعدما تخطى الـ 51 جنيها تراجع سريعا إلى ما دون الـ50 جنيها يوم الخميس، عقب إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل. 

وساهم هذا الاتفاق في تهدئة الأسواق المالية وتحقيق توازن نسبي في سوق الصرف بمصر، وقد استقر سعر الدولار في أغلب البنوك عند مستويات قريبة من 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع.

توقعات بانخفاض الدولار إلى 45 جنيهًا

في سياق متصل، كشف خبراء أن سعر الدولار قد ينخفض إلى مستوى 45 جنيهًا بنهاية العام الجاري، مقارنةً بسعره الحالي، هذا التراجع المحتمل مرهون بعدة عوامل أبرزها تنفيذ مشروعات استثمارية كبرى ودخول تدفقات نقدية جديدة.

مشروعات استثمارية ضخمة مرتقبة

وهناك مشروعات  استثمارية كبرى ستدعم الجنيه المصري وتعزز ثقة المستثمرين، لعل أبرزها مشروعات "رأس الحكمة".

مشروع رأس الحكمة وصفقة تاريخية

كانت مصر قد وقعت في فبراير 2024 اتفاقًا مع شركة "إيه دي كيو القابضة" الإماراتية لتطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار، إضافةً إلى تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية إلى استثمارات مباشرة في مشروعات استراتيجية، مع احتفاظ الدولة بنسبة 35% من المشروع.

اهتمام دولي متزايد بالسوق المصرية

في المقابل  تنامي اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق المصرية، خاصة من الصين وتركيا ودول أوروبا الشرقية، وذلك على خلفية الرسوم الجمركية الأمريكية، ووباتت مصر  خيارًا جاذبًا لنقل استثمارات ومصانع تستهدف السوق الأمريكية، بما يعزز من جذب استقثمارات بالمليارات الفترة المقبلة خاصة مع التسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين.

 4 مليارات يورو

وكان قد وافق البرلمان الأوروبي مؤخرًا على تقديم مساعدات مالية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، في حين تنتظر الحكومة صرف شريحة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار، ما سيعزز احتياطي النقد الأجنبي ويدعم الجنيه المصري.

مؤشرات استقرار في سوق الصرف

أظهرت أسعار الصرف في البنوك الكبرى استقرارًا نسبيًا، حيث سجل الدولار 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي، وكذلك في بنك القاهرة وبنك مصر وبنك الإسكندرية.

التوقعات المستقبلية لسعر الدولار

تتجه التوقعات إلى استمرار استقرار السوق خلال الفترة المقبلة، مع احتمالات تراجع سعر الدولار إلى 45 جنيهًا حال تنفيذ المشروعات المعلنة وتدفق الاستثمارات الجديدة، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري

سعر الدولار اليوم في البنوك 

أظهرت بيانات البنوك أن سعر الدولار اليوم في معظم البنوك الكبرى استقر عند 49.85 جنيهًا للشراء و49.95 جنيهًا للبيع.

أسعار الدولار في أبرز البنوك :

البنك الأهلي المصري (NBE): 49.85 جنيهًا للشراء – 49.95 جنيهًا للبيع

بنك مصر (BM): 49.85 جنيهًا للشراء – 49.95 جنيهًا للبيع

البنك التجاري الدولي (CIB): 49.85 جنيهًا للشراء – 49.95 جنيهًا للبيع

بنك قطر الوطني الأهلي (QNB Alahli): 49.82 جنيهًا للشراء – 49.92 جنيهًا للبيع

البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB): 49.85 جنيهًا للشراء – 49.95 جنيهًا للبيع

اتش اس بي سي (HSBC): 49.85 جنيهًا للشراء – 49.95 جنيهًا للبيع

بنك القاهرة (BDC): 49.85 جنيهًا للشراء – 49.95 جنيهًا للبيع

المصرف المتحد (UB): 49.85 جنيهًا للشراء – 49.95 جنيهًا للبيع

بنك فيصل الإسلامي (Faisal): 49.85 جنيهًا للشراء – 49.95 جنيهًا للبيع

بنك الإسكندرية (ALEXBANK): 49.85 جنيهًا للشراء – 49.95 جنيهًا للبيع

الدولار سعر صرف الدولار سعر الدولار مشروع رأس الحكمة الرسوم الجمركية الأمريكية أسعار الصرف في البنوك

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