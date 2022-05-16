الإنسان قبل المكان.. إسراء سليمان وردة الأسمرات ترفع علم مصر في البطولات العالمية

تتسم سياسة الدولة المصرية فيما يتعلق بالقضاء على العشوائيات بفكر مستنير يستهدف بناء الإنسان والأجيال القادمة وليس فقط بناء المكان.

وجاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة لأهالينا من قاطني المناطق العشوائية وخلق بيئة آمنة متحضرة تليق بهم ، وبدأت ثمرة العمل الجاد تزدهر ، وبدأت الاسمرات تقدم لمصر يوما تلو الآخر بطلا جديدا ونموذجا مبهرا.

ولعل البطلة إسراء سليمان بنت الاسمرات أبرز مثال والتي أضافت انجازا جديدا في سجل إنجازات الوطن، لاعبة المنتخب القومي المصري للكيك بوكسينح تنجح للمرة الثالثة في رفع علم مصر في بطولات عالمية وآخر هذه البطولات حصولها على المركز الثاني فى بطوله كأس العالم المفتوحه للكيك بوكسينج.