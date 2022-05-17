توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 17/5/2022 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج وحظك.



#الحمل



مهنياً:لا أدّعي القول بأنه يوم ممتاز وخالٍ كلياً من الضغوط والمشاكل، لكنّني أستطيع القول إنه يوم سهل يسمح لك النهوض على قدميك بعد اعتراضات ومعاكسات.

عاطفياً: يجب عليك التفكير جيدًا في علاقتك بالشريك، ومن الأفضل أن تتكلم معه بصدق ولا تتسرع في اتخاذ القرارات وخصوصاً تحت وطأة الضغوط.

صحياً: اذا شعرت بالتعب وعدم الراحة، فهذا دليل على تراكم التعب الجسدي والتوتر العصبي، فقط عليك الاهتمام بأخذ وقت من الراحة والاسترخاء.

#الثور



مهنياً: كبير تتميز بقدرتك الذهنية على استيعاب الامور وتستعيد حيويتك تدريجياً، تزداد مجدداً الحظوظ لتحقق نجاحاً وربحاً، وتكثر النشاطات ما يجعلك تتفاءل.

عاطفياً: انصح لك التروي وعدم التسرع والابتعاد عن القلق والهواجس وخصوصاً اذا كنت تخوض علاقة جديدة.

صحياً: التأثيرات السلبيّة تسبب تراجعًا صحيًا يرافقه التهاب أو حرارة مرتفعة أو حوادث طارئة في الأيّام المقبلة.

#الجوزاء

مهنياً: تعيد النظر في طريقة تعاملك مع بعض الجهات وتضطر الى شرح مواقفك او تقديم عرض او فكرة.

عاطفياً: اذا كنت على علاقة بأحد مواليد العقرب، الجدي أو الحوت، فقد يكتمل الحظ هذا اليوم.

صحياً: لا تلجأ كثيراً إلى المهدئات أو المنومات، واستعض عنها بالرياضة أو القيام بأي نشاط ترفيهي يخفف عنك.

#السرطان



مهنياً: يجمع هذا اليوم حولك الأصدقاء ويشير إلى رحلة أو سفر الانتقال إلى بلد إقامة جديد، إذا كنت تسعى لذلك.

عاطفياً: تسامح الشريك على أمور تعلم أنه لم يرتكبها إلا تحت وطأة الضغط، لكنك لن تتهاون في حال كان الكذب هو محور الخلاف.

صحياً: كن حريصاً في انتقاء نوعية طعامك، وخفّف من النشويات والدهنيات.

#الاسد



مهنياً: يبدأ النهار على نغمة جيدة ورابحة وينتهي بتقدم انفراجات وتغييرات مهمة فتدخل في محطة مهمة مع وجود القمر في القوس الذي يعدك بآمال كبيرة وبغد افضل.

عاطفياً: تساعدك الظروف على حل جميع المشاكل العالقة مع الحبيب او الشريك أو حتى الأولاد، وتعير انتباهك لأقربائك وللأشخاص العزيزين على قبلك وتوليهم الاهتمام اللازم.

صحياً: قرار الحفاظ على صحتك بيدك من خلال نمط حياتك وطريقتك في اختيار أنواع المأكولات الملائمة لك.

#العذراء



مهنياً: عراقيل وعقبات في مختلف المعاملات، لكن الحظ يتدخل ليلطف الأجواء ويعزز الشراكات ويحمي العلاقات من الأخطار، حاملاً انسجاماً ومصالحة.

عاطفياً: تدور الأحداث بشكل جيد في هذا اليوم المميز والداعم لمعظم تحركاتك العاطفية والاجتماعية للقيام بالزيارات والرحلات، وتفرح بلقاءات عائلية تجمع الشمل بين الأخوة.

صحياً: بفضل الطاقة التي تتحلى بها تتمكن من مواجهة ما يزعجك بطريقة فضلى، وبفضل رياضة المشي تصبح قادراً على التفكير بذهنية أفضل.

#الميزان



مهنياً: يوم مناسب جدا يجعلك تخضع لعدة امتحانات ونتيجة هذه الامتحانات قد يتحدد مصيرك لذلك سوف تحتاج الى المهنية العالية والتصرف بمسؤولية اكبر.

عاطفياً: تقوم بجهود مشتركة مع الحبيب على الرغم من تمسكك بمواقفك العامة..

صحياً: تشتد ازمتك الصحية وتضطر إلى تقديم بعض التنازلات بغية التخفيف عن كاهلك.

#العقرب



مهنياً: تستمد من بعض المستجدات القوة، وربما تؤدي دوراً قيادياً في مجالك المهني وحياتك الشخصية.

عاطفياً: حافظ على سمعتك ولا تخيب الآمال المعقودة عليك من قبل الشريك، وحاول التعويض في علاقاتك العاطفية إذ تنتظرك أجواء من المرح والاثارة.

صحياً: من الأفضل ان تستفيد من أوقات فراغك للاسترخاء والتزود بشحنة إضافية من العزم، ولا تستخف بالنصيحة الصحية التي قد يقدمها لك احد الأصدقاء.

#القوس



مهنياً: يرافقك الحظ في جميع تحركاتك وأعمالك هذا اليوم، ويقدّم لك العون والدعم والانفراج لأعمالك إذا كانت معقّدة.

عاطفياً: قد تتعرض لصدمة تحزنك كثيراً وتجعلك تفقد الثقة بالطرف الآخر، وينقلب وضعك العاطفي رأساً على عقب.

صحياً: انتبه لنوعية أكلك وخفف من المقالي والنشويات، واعتمد الطعام الصحي المتوازن.

#الجدي



مهنياً: كن جاهزاً لتتمكّن من مواكبة التطور الذي يحيط بك في العمل، وأي تردّد قد تكون له تداعيات على مستقبلك.

عاطفياً: ابتعد عن السطحية والسذاجة في تعاملك مع الشريك، وكن أكثر عمقاً معه، فهو ذكي جداً ولن يأخذ تصرفك معه بهذا الشكل على محمل الجد.

صحياً: من المفيد أن تخصص ساعة للمشي أو الهرولة صباحاً، وستشعر بارتياح كبير طوال النهار.

#الدلو



مهنياً: يحالفك الحظ ويحيطك بهالة كبيرة ويوسع الآفاق ويسرع الخطى، قد تقوم باستثمارات جيدة ومهمة وتبدو موعوداً بجديد على الصعيد المادي.

عاطفياً: قم بواجباتك تجاه الشريك على الصعيد العاطفي والعائلي، ولا تقصر معه، وهو لن يكون إلا سعيداً ومرتاحاً معك.

صحياً: سارع إلى استشارة أخصائي التغذية ليعطيك الإرشادات الخاصة بالحمية أو بأنواع الطعام التي عليك تناولها.

#الحوت



مهنياً: حاول ان تقرّب المسافات مع المسؤولين عنك في العمل، فهم ضمان أكيد لتقدمك مستقبلياً.

عاطفياً: النصائح التي يسديها لك الشريك صادقة، وهي تصبّ في مصلحتك لتمرير يوم غير مستقر.

صحياً: قد تشعر بعدم الاستقرار والقلق، لكنك تتخلص منهما بطريقتك الخاصة