عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة.. حظك اليوم وقراقيش الشوفان وأعراض سرطان المعدة الحميد

نشرة المرأة
نشرة المرأة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:

 

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 15 /5 /2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

 

 كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج وحظك.
 

طريقة عمل قراقيش الشوفان
 

تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل قراقيش الشوفان الصحية بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات.

 

أعراض خفية لسرطان المعدة الحميد

 

أهم أعراض ورم المعدة الحميد ، في معظم الحالات ، لا تظهر على الشخص المصاب بأورام المعدة الحميدة أي أعراض ويتم تشخيصه بشكل جانبي نتيجة الفحوصات الطبية الأخرى ، ثم يتم استئصال هذا الورم.

نستعرض لكم من خلال السطور التالية مراحل وأعراض سرطان المعدة الخبيث بحسب ما نشره موقع هيلثي .

حظك اليوم الأبراج عيد مرأة طريق الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أبو الهول غمض عينه.. حقيقة ترند مكتسح السوشيال ميديا | شاهد

سعر الذهب اليوم 15-5-2022

المقاييس الدولية لـ فيفا تورط كاف في أزمة ملعب نهائي أفريقيا

بعد عرض الجاردات.. إلقاء القبض على مدرسة الأحياء وزوجها في الطالبية

سعر الدولار في البنوك اليوم 15-5-2022

الإسكان: طرح وحدات سكنية كاملة التشطيب في حلوان و6 أكتوبر.. تفاصيل وأسعار

أسعار الذهب اليوم السبت 14 مايو 2022

في أفضل أيام الدنيا| أسطورة الكاميرون يعلن اسلامه داخل مسجد شهير| فيديو

موضوعات متعلقة

موسكو: الحديث عن نشر أسلحة نووية روسية في البلطيق أمر سابق لأوانه

17 كلمة تساعدك على النوم فى ثوانِ.. لمن يعاني من الأرق

قصة الإسراء والمعراج .. تفاصيل حدثت في تلك الليلة لا يعرفها كثيرون

ماذا حدث في الإسراء والمعراج بالتفصيل؟.. 25 مشهد بين السماء والأرض

ترشيحاتنا

ابن العمة والصندوق الاستخباراتي.. وفاة ذو الهمة شاليش حارس الأسد الأب والابن

300 ألف جنيه غرامة تصوير أو عرض جلسة محاكمة دون تصريح

اليوم.. استكمال الاختبارات التحريرية للمتقدمين لمسابقة قيادات المحليات

كيفية صلاة التوبة مفاتيح الجنان .. فضلها وماذا يقرأ فيها ؟

طلاب 2 ثانوي يبدأون حل الجزء الورقي في امتحاني الرياضيات والجغرافيا

قمر الدم.. ظاهرة فلكية غريبة تشهدها الأرض غدًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قمر الدم.. ظاهرة فلكية غريبة تشهدها الأرض غدًا

منها اضطراب الأمعاء.. 5 علامات تحذيرية للإصابة بـ سرطان القولون

لطرد الجن.. عائلة تقتل طفلتها داخل كنيسة بحجة أنها ممسوسة في كاليفورنيا

دولة عربية تسجل أول وفاة طفل بالتهاب الكبد الغامض

فيديو

ضربها بالقلم وقطعت هدومه..شجار متبادل بين سيدة وطبيب بمستشفى سوهاج الجامعي.. فيديوجراف

قصة شاب عاد لأسرته بعد 25 عاما من البحث

يصيب الأطفال.. التهاب الكبد الغامض خطر قادم إلى العالم

بعد أول ظهور رسمي لهما.. ارتباط نيكول سعفان وطارق العريان

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبدالرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ