نشرة المرأة.. حظك اليوم وقراقيش الشوفان وأعراض سرطان المعدة الحميد

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج وحظك.



تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل قراقيش الشوفان الصحية بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات.

أهم أعراض ورم المعدة الحميد ، في معظم الحالات ، لا تظهر على الشخص المصاب بأورام المعدة الحميدة أي أعراض ويتم تشخيصه بشكل جانبي نتيجة الفحوصات الطبية الأخرى ، ثم يتم استئصال هذا الورم.

نستعرض لكم من خلال السطور التالية مراحل وأعراض سرطان المعدة الخبيث بحسب ما نشره موقع هيلثي .