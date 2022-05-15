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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 15 /5 /2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

الأبراج
الأبراج

 كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج وحظك.
 

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نشرة المرأة.. حظك اليوم وتوقعات الأبراج.. وأفضل الأطعمة رز مكرمل والمبكبكة

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حظك اليوم وتوقعات الأربعاء 11-5-2022 على الصعيدين المهني والعاطفي

برج الحمل


مهنياً:  لا تتهوّر في اتخاذ قرار أو توقيع عقد لئلا تصاب بخيبة أمل، قد تحبط محاولاتك أو تؤجّل معاملاتك
عاطفياً: قد يضغط الشريك في سبيل توضيح الأمور المستقبلية، فكن جاهزاً لذلك
صحياً: محاولة القيام غير مرة في الأسبوع بتمارين رياضية خفيفة لا بأس بها على الصعيد الصحي


برج الثور


مهنياً: تتوصل إلى إقناع جهات رسمية أو اجتماعية أو مهنية تعترض على تحرّكاتك وتبدو الأمور على درجة كبيرة من الارتياح
عاطفياً: تختار الوقت المناسب لتعبّر للشريك عن مدى تعلقك به، ما يشعره بالراحة والطمأنينة تجاه العلاقة بينكما
صحياً: تغضب بسبب وضع تفقد السيطرة عليه، فلا ترم نفسك في متاهات مجهولة النتيجة
 

برج الجوزاء


مهنياً:  أنت متعب نفسياً بسبب فشل مشاريعك، لا تيأس فالمستقبل واعد ويبشّر بالنجاح
عاطفياً:  عليك أن تنسى الماضي، وتبحث عن شريك جديد يفهمك ويقف الى جانبك ويدعمك
صحياً: كُن حذراً وانتبه لصحتك وصحة الزوج او الزوجة، قد تقلق بسبب ما يتعلق بأحد المقرّبين منك
 

برج السرطان


مهنياً: تمارس جاذبية كبيرة وتفرح بوجود الزملاء بقربك، تحفل مفكرتك بالمواعيد الجميلة المناسبة والأخاذة
عاطفياً: قد تجد الحب إذا كنت وحيداً وتنعم بأوقات ممتعة مع الحبيب إذا كنت مرتبطاً، لكن حذار أصحاب النيات المبيتة
صحياً: لا تجازف في أي مجال، لأنّ التهوّر قد يقودك الى متاعب صحيّة أو حوادث مؤسفة
 

برج الاسد


مهنياً: تستريح من بعض الضغوط وتحقق ابتداء من اليوم حلماً ما، ويمكنك أن تبدأ حملة دعائية وتلاقي التأييد من قبل الزملاء
عاطفياً: الأجواء الإيجابية تسيطر هذا اليوم، وخصوصاً أنّ الشريك اقتنع بوجهة نظرك المتعلقة بأسس العلاقة بينكما
صحياً: خير البر عاجله، فانطلق يا عزيزي في مشاريعك الصحية اليوم قبل الغد


برج العذراء


مهنياً:   قد تجد فرقاً كبيراً في العمل بعد التحسينات التي أدخلتها، لكن التقدم مهم من أجل أجواء مثمرة
عاطفياً: يعبّر لك الحبيب عن يأسه في إصلاحك وفي مساعدتك على توضيح مشاعرك
صحياً: تشعر ببعض التعب في العضلات، والسبب كثرة الإرهاق الذي تعانيه في العمل
 

برج الميزان


مهنياً: يقدّر الآخرون تفانيك وإخلاصك في العمل، وتمارس تاًثيراً كبيراً وتصغي الى ما يقال لك باهتمام
عاطفياً: تفكّر في قضية زوجية أو شراكة أو تعيش رومانسية او تفرح بالتفاتة من قبل الحبيب
صحياً: إدمان التدخين والكحول للتخلص من مشكلاتك يزيد الأمر سوءاً وتهمل صحتك إلى أقصى الحدود
 

برج العقرب


مهنياً: تعمل لمشروع جديد وضخم، يتطلب عملاً جماعياً، وربما تستعين بأصحاب الاختصاص المقربين منك لإنجازه
عاطفياً:  تحاول قدر الإمكان ممارسة سحرك على الشريك وتنجح في ذلك، لأنك تدرك مكامن ضعفه تجاهك
صحياً: لا تدع الأفكار السود تسيطر عليك وتشعرك بالخوف من أي وعكة، الرياضة هي أفضل الحلول
 

برج القوس


مهنياً:  كُن دقيقاً جدّاً وراقب ما يجري هذا اليوم بهدوء ومن دون تدخّل من قبلك في بعض الصفقات 
عاطفياً: تواجه بعض الصعاب في العلاقة العاطفية وقد تتصرف مع الشريك بشدّة أو بجفاء، فكن متيقّظًا لهذا الأمرصحياً: حاول زيارة الأقرباء في الجبل، والقيام بنزهة في أرجاء الطبيعة للتخفيف عن نفسك وللتخلّص من هموم العمل


برج الجدي


مهنياً: يوم مناسب جدّاً يحمل اليك الحظ كما السفر الى بلدان بعيدة، قد تكون الحوافز كثيرة جدّاً والانفعالات المهنية سليمة
عاطفياً: شريك جديد ومغامرة عاطفية تفرض نفسها، لكن الصورة النهائية لم تتوضح بعد
صحياً: التوازن في كل شيء مفيد، ولا سيما على الصعيد الصحي إذا وازنت بين عملك وممارسة الرياضة


برج الدلو:


مهنياً: عودة المياه الى مجاريها تولّد ارتياحاً وثقة كبيرة بينك وبين الزملاء في العمل عاطفياً: تتلقى دعوة إلى إحدى المناسبات الاجتماعية التي تتعرّف خلالها إلى شخص يجذبك بسرعة صحياً: لا تتردد في استشارة الطبيب عند اللزوم، فالوقاية تبعد عنك الأخطار.


برج الحوت


مهنياً:  تشعر بقوة كبيرة لاختراق الحواجز والحصول على الدعم المطلوب، ويحمل اليك هذا اليوم مركزاً جديداً تختاره في حياتك
عاطفياً:تجنب النقاشات العقيمة مع الشريك هذا اليوم، لأن ذيولها قد تكون طويلة ومريرة، ولا تسمح للخلافات بالظهور مجدداً
صحياً: كن على قدر ما هو مطلوب منك للإبقاء على صحتك سليمة ومعافاة

برج الحمل حظك اليوم السرطان برج السرطان برج القوس

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