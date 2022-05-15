توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 15 /5 /2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج وحظك.



برج الحمل



مهنياً: لا تتهوّر في اتخاذ قرار أو توقيع عقد لئلا تصاب بخيبة أمل، قد تحبط محاولاتك أو تؤجّل معاملاتك

عاطفياً: قد يضغط الشريك في سبيل توضيح الأمور المستقبلية، فكن جاهزاً لذلك

صحياً: محاولة القيام غير مرة في الأسبوع بتمارين رياضية خفيفة لا بأس بها على الصعيد الصحي



برج الثور



مهنياً: تتوصل إلى إقناع جهات رسمية أو اجتماعية أو مهنية تعترض على تحرّكاتك وتبدو الأمور على درجة كبيرة من الارتياح

عاطفياً: تختار الوقت المناسب لتعبّر للشريك عن مدى تعلقك به، ما يشعره بالراحة والطمأنينة تجاه العلاقة بينكما

صحياً: تغضب بسبب وضع تفقد السيطرة عليه، فلا ترم نفسك في متاهات مجهولة النتيجة



برج الجوزاء



مهنياً: أنت متعب نفسياً بسبب فشل مشاريعك، لا تيأس فالمستقبل واعد ويبشّر بالنجاح

عاطفياً: عليك أن تنسى الماضي، وتبحث عن شريك جديد يفهمك ويقف الى جانبك ويدعمك

صحياً: كُن حذراً وانتبه لصحتك وصحة الزوج او الزوجة، قد تقلق بسبب ما يتعلق بأحد المقرّبين منك



برج السرطان



مهنياً: تمارس جاذبية كبيرة وتفرح بوجود الزملاء بقربك، تحفل مفكرتك بالمواعيد الجميلة المناسبة والأخاذة

عاطفياً: قد تجد الحب إذا كنت وحيداً وتنعم بأوقات ممتعة مع الحبيب إذا كنت مرتبطاً، لكن حذار أصحاب النيات المبيتة

صحياً: لا تجازف في أي مجال، لأنّ التهوّر قد يقودك الى متاعب صحيّة أو حوادث مؤسفة



برج الاسد



مهنياً: تستريح من بعض الضغوط وتحقق ابتداء من اليوم حلماً ما، ويمكنك أن تبدأ حملة دعائية وتلاقي التأييد من قبل الزملاء

عاطفياً: الأجواء الإيجابية تسيطر هذا اليوم، وخصوصاً أنّ الشريك اقتنع بوجهة نظرك المتعلقة بأسس العلاقة بينكما

صحياً: خير البر عاجله، فانطلق يا عزيزي في مشاريعك الصحية اليوم قبل الغد



برج العذراء



مهنياً: قد تجد فرقاً كبيراً في العمل بعد التحسينات التي أدخلتها، لكن التقدم مهم من أجل أجواء مثمرة

عاطفياً: يعبّر لك الحبيب عن يأسه في إصلاحك وفي مساعدتك على توضيح مشاعرك

صحياً: تشعر ببعض التعب في العضلات، والسبب كثرة الإرهاق الذي تعانيه في العمل



برج الميزان



مهنياً: يقدّر الآخرون تفانيك وإخلاصك في العمل، وتمارس تاًثيراً كبيراً وتصغي الى ما يقال لك باهتمام

عاطفياً: تفكّر في قضية زوجية أو شراكة أو تعيش رومانسية او تفرح بالتفاتة من قبل الحبيب

صحياً: إدمان التدخين والكحول للتخلص من مشكلاتك يزيد الأمر سوءاً وتهمل صحتك إلى أقصى الحدود



برج العقرب



مهنياً: تعمل لمشروع جديد وضخم، يتطلب عملاً جماعياً، وربما تستعين بأصحاب الاختصاص المقربين منك لإنجازه

عاطفياً: تحاول قدر الإمكان ممارسة سحرك على الشريك وتنجح في ذلك، لأنك تدرك مكامن ضعفه تجاهك

صحياً: لا تدع الأفكار السود تسيطر عليك وتشعرك بالخوف من أي وعكة، الرياضة هي أفضل الحلول



برج القوس



مهنياً: كُن دقيقاً جدّاً وراقب ما يجري هذا اليوم بهدوء ومن دون تدخّل من قبلك في بعض الصفقات

عاطفياً: تواجه بعض الصعاب في العلاقة العاطفية وقد تتصرف مع الشريك بشدّة أو بجفاء، فكن متيقّظًا لهذا الأمرصحياً: حاول زيارة الأقرباء في الجبل، والقيام بنزهة في أرجاء الطبيعة للتخفيف عن نفسك وللتخلّص من هموم العمل



برج الجدي



مهنياً: يوم مناسب جدّاً يحمل اليك الحظ كما السفر الى بلدان بعيدة، قد تكون الحوافز كثيرة جدّاً والانفعالات المهنية سليمة

عاطفياً: شريك جديد ومغامرة عاطفية تفرض نفسها، لكن الصورة النهائية لم تتوضح بعد

صحياً: التوازن في كل شيء مفيد، ولا سيما على الصعيد الصحي إذا وازنت بين عملك وممارسة الرياضة



برج الدلو:



مهنياً: عودة المياه الى مجاريها تولّد ارتياحاً وثقة كبيرة بينك وبين الزملاء في العمل عاطفياً: تتلقى دعوة إلى إحدى المناسبات الاجتماعية التي تتعرّف خلالها إلى شخص يجذبك بسرعة صحياً: لا تتردد في استشارة الطبيب عند اللزوم، فالوقاية تبعد عنك الأخطار.



برج الحوت



مهنياً: تشعر بقوة كبيرة لاختراق الحواجز والحصول على الدعم المطلوب، ويحمل اليك هذا اليوم مركزاً جديداً تختاره في حياتك

عاطفياً:تجنب النقاشات العقيمة مع الشريك هذا اليوم، لأن ذيولها قد تكون طويلة ومريرة، ولا تسمح للخلافات بالظهور مجدداً

صحياً: كن على قدر ما هو مطلوب منك للإبقاء على صحتك سليمة ومعافاة