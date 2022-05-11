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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأربعاء 11-5-2022 على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم
حظك اليوم

يشغل بال الكثير توقعات الأبراج وحظك اليوم، فإذا كنت من المهتمين يمكنك معرفة حظك اليوم ومتابعة ما يقوله برجك والفلك لليوم الأربعاء الموافق 11-5-2022، واكتشاف ما يخبئه برجك على الصعيدين العاطفي والصحي، وفقا لموقع بولد سكاي الهندي.

برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل):

 سيظل ضغط العمل عليك كما قد تزداد أيضًا بعض المسؤوليات الأسرية.. وقد تحصل على بعض الفرص الجيدة في مجال العمل.. يمكنك الحصول على فرصة للمضي قدما. 

برج الثور (21 أبريل - 20 مايو): 

سيكون هذا الأسبوع مشغولاً إلى حد ما بالنسبة لك.. سيتعين عليك هذا الأسبوع إجراء بعض التغييرات في خططك حتى تتمكن من قضاء بعض الوقت الجيد مع أحبائك

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو): 

تضطر إلى السفر هذا الأسبوع، والذي سيكون مفيدًا جدًا لك.. وسيكون هذا الأسبوع جيدًا جدًا على صعيد العمل.. يمكنك الحصول على النجاح في العمل.

برج السرطان (22 يونيو - 22 يوليو): 

 في منتصف الأسبوع، ستقضي معظم وقتك في المرح مع أصدقائك إلى جانب ذلك ، سيتم تلقي الدعم الكامل من عائلتك وأصدقائك.. وسيكون هذا الأسبوع صعبًا بعض الشيء من حيث الحب ومن الممكن أن يكون حبيبك قد يغضب منك بسبب شيء ما. 

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس): 

لا تكن مهملاً جدا بشأن صحتك.. لون الحظ: الزعفران ورقم الحظ: 26 ويوم الحظ: الثلاثاء تَوأَم 21 مايو - 20 يونيو سيكون هذا الأسبوع مشغولاً للغاية بالنسبة لك. 

حظك اليوم وتوقعات الأثنين 9-5- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم وتوقعات الابراج السبت 7-5-2022 مهنيا وعاطفيا وصحيا

برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر): 

سواء في المنزل أو مكان العمل، سيكون لديك المزيد من المسؤوليات.. عليك أن تحاول السيطرة على غضبك خلال هذه الفترة، وإلا فقد تقع في مشكلة.. اتخذ قراراتك المالية بحكمة.

برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر): 

 لا تنفق أموالك المكتسبة بصعوبة على أشياء غير ضرورية.. خلال هذا الوقت بسبب عبء العمل، قد لا تحصل على الوقت الكافي لنفسك. 

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر): 

تحتاج إلى تحقيق التوازن بين حياتك الشخصية والمهنية.. أيضًا، ستشعر بعدم الراحة بسبب سوء الحالة الصحية.

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر): 

اليوم سيكون يومًا سعيدًا جدًا قد تحصل على فرصة جيدة.

برج الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير): 

 من المرجح أن يحصل الأشخاص الذين يمارسون الأعمال التجارية في شراكة على نتائج جيدة لجميع قراراتهم.

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير): 

تحتاج إلى معالجة بعض القضايا الخطيرة.. سيكون هذا الأسبوع مفيدًا لك على الصعيد المالي.. لا داعي للقلق كثيرا بشأن المال. 

برج الحوت (20 فبراير - 20 مارس): 

 قبل اتخاذ أي قرار مهم ، سيكون من الأفضل معرفة رأي زوجتك أيضًا.

برج برج الحمل برج الثور الجوزاء السرطان الاسد برج العذراء

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