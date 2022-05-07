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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الابراج السبت 7-5-2022 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم
حظك اليوم

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت الموافق 7 مايو 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي. 

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حظك اليوم وتوقعات الأربعاء 4-5- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي

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نشرة الصحة والمرأة .. حظك اليوم الثلاثاء .. فوائد مذهلة لتناول البروكلي

 

الحمل


مهنياً: يتسبب طارئ ما اليوم بسوء التفاهم وبانفعالات شديدة أحياناً بينك وبين الزملاء، لكنك سرعان ما تستدرك الوضع وتعيد الأمور إلى مجاريها الطبيعية. 
عاطفياً: قدمت تضحيات كثيرة في سبيل الحبيب، حان الوقت ليقدّم التضحيات من جانبه، لكن لا تكن حادّ الطباع معه وتفهّم هواجسه.
صحياً: أنصح لك التروي والتصرف بهدوء وبعقلانية أمام من يحاول إثارة أعصابك.

#الثور


مهنياً: لا تُضِع الوقت الحظ يرافق خطاك الحثيثة والمثابرة، تحرّك، فاوض، سافر، فسِّر وأوضح، ولا تبقَ ساكناً بل كن واعياً لكل الاشارات ولكل ما يدور حولك.
عاطفياً: تعيش خيبة عاطفية، أو تتحمّل جرحاً ولو أن النصيحة هي في التوضيح والكلام الصريح.
صحياً: تشعر بالغثيان والقيء، نتيجة إهمالك تناول الأطعمة الصحية، مما يتطلب منك الاهتمام بحالتك الصحية خلال الأيام المقبلة.

#الجوزاء


مهنياً: تمارس، يا عزيزي، سحراً كبيراً وتأثيراً لا يترك أحداً لا مبالياً، وتتمتّع بقدرة على الإقناع والتحليل، فتحقّق المعجزات في الميدان الذي يخصّك.
عاطفياً: تترك أثراً هائلاً في من تلتقيه اليوم، وتمارس سحراً لا يقاوم، لا علاقات ثابتة وحب متين، بل حياة اجتماعية صاخبة وتنوّع ومغامرات.
صحياً: لابتعاد عن العصبية الزائدة هو الأفضل في الوقت الراهن لأنك بحاجة ماسة إلى الراحة أكثر من أي وقت مض.

#السرطان


مهنياً: يجعل هذا اليوم التوظيفات والاستثمارات ناجحة ومثمرة، ويكون التعامل مع الأمور الفنية أو مع البورصة ناجحاً.
عاطفياً: عليك أن تمضي وقتاً أكثر مع الشريك ليجتاز المحنة التي يواجهها، ووجودك إلى جانبه يساعده كثيراً ويريحه. 
صحياً: قاوم شراهتك على الأكل الدسم، وحاول الاكتفاء بالتي تكثر فيها الخضراوات.

#الاسد 


مهنياً: عليك ان تعرف ان الحظ ليس حليفك، وان الظروف المسيطرة متوترة ،في هذه الحالة كن هادئاً وصبوراً، لا تتسرع في التصرف ولا تجازف بسمعتك واستقرار عملك.
عاطفياً: تصبو الى رؤية جديدة، لكنك تكون متقلباً متبدلاً ومنغلقاً على ذاتك، وقد تصبح انت في قفص الاتهام بدل ان تكون المتَّهِم.
صحياً: إذا شعرت بأنك تتعب كثيراً بمجرد القيام بعمل بسيط أو بنشاط صغير، فلا تتردد في التوجه إلى الطبيب فوراً.

#العذراء 


مهنياً: تتفتح أمامك أبواب مهنية جديدة، ويبشّرك هذا اليوم بتفاعلات مميزة تجعلك تلتقي أصدقاء جدداً وقدامى.
عاطفياً: إذا كنت عازباً هذه هي فرصتك لوداع العزوبية والارتباط رسميّاً والاستقرار.
صحياً: الشعور المتقطع بالدوار قد يكون بسبب قلة النوم أو لضعف في النظر.

#الميزان


مهنياً: الجو المشحون نسبياً يدفعك الى تكثيف تحركاتك وتسريع وتيرة عملك لتتلاءم مع توالي الواجبات وتسارعها وزحمتها، والتي تسبب لك التعب.
عاطفياً: الأجواء الضاغطة بالواجبات على أنواعها عائلياً أو اجتماعياً أو مهنياً، يمكن أن تدفع الشريك إلى التذمر من مزاجيتك وحدّة طباعك.
صحياً: دائمًا ما تصاب بآلام في الرأس، وللتخلص منها يفضل أن تأخذ قسطًا من الراحة وتحاول أن تتجنب الضغوط على مختلف الصعد.

#العقرب 


مهنياً: تحصل على تأييد إحدى الجهات أو الأطراف، تتلقى خبراً أو زيارة تدعم مواقفك وقراراتك المهنية الصائبة،، وتظهر بدورك أنك صديق وفي لكل من وقف إلى جانبك.
عاطفياً: تطرأ تغييرات في الحياة العاطفية، وربما تواجه اعتراضاً من قِبل الشريك بشأن تصرفاتك الاعتباطية تجاهه أو تفردك في بعض القرارات دون الوقوف على رأيه.
صحياً: تقرر ابتداء من اليوم أن تتبع حمية قاسية، طبعاً بعد استشارة أخصائي التغذية، لأنك أصبحت عاجزاً عن التحرك بسبب السمنة المفرطة.

#القوس


مهنياً: تعيش يوما مهما يجعلك تنعم بفترة مميزة من البحبوحة الاشراق والنجاح وبلوغ الاهداف المالية والمكاسب الكبيرة
عاطفياً: لا تثر غيرة الحبيب فهو حساس جداً، وأنت لا تعرف ما ينتظرك، فتجنب حصول الأسوأ وعامله باللين والحنان.
صحياً: يصاب أحد الأشخاص الأعزّاء على قلبك بمرض سرعان من يشفى منه، لكنك تعيش قلقاً نظراً إلى تعلقك به.

#الجدي 


مهنياً: احذر غيرة بعض الزملاء منك، فقد يضعونك في مشاكل أنت بغنى عنها، وأنت قادر على رد الصاع الصاعين.
عاطفياً: إذ أثرت غيرة الحبيب فقد لا تعرف ما ينتظرك، هو شخص متفهم ويحبك أكثر مما تتصوّر. 
صحياً: وقت مناسب للقاء الأصدقاء والذهاب في رحلة للخروج من الروتين والترفيه والراحة

#الدلو


مهنياً: تأتيك مساعدة قدرية او تطرأ أحداث تنير امامك الطريق او يدعمك شخص في المحيط بطريقة لن تنساها.
عاطفياً: ربما تأخذ على الحبيب عدم اكتراثه واستغلال طيبتك وانفتاحك، ولن تجد خياراً إلا مواجهته وحثه على اعتماد أسلوب آخر.
صحياً: المعروف عنك أنك صاحب عزيمة لا تلين حين تنوي على تحقيق أمر ما، فلم لا تكون كذلك على الصعيد الصحي؟.

#الحوت


مهنياً: يزودك هذا اليوم حماسة شديدة واندفاعًا وينهي حالة من الانقباض والتعب والتكاسل والتردد في اتخاذ القرارات الحاسمة
عاطفياً: التفاهم مع الشريك يشكّل ضمانا للحاضر والمستقبل ولبناء الثقة بينكما
وإبقاء المياه في مجاريها الطبيعية
صحياً: أنت ميّال إلى المشاريع الترفيهية التي تبعد عنك الهموم، فاختر أحدها وتشارك به مع المقربين. 

السرطان الأبراج الأربعاء مهنيا وعاطفيا وصحيا خبيرة علاقات ​​​​​​​health

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