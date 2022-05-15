تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل قراقيش الشوفان الصحية بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات.

مكونات



٢ كوب دقيق شوفان

نصف كوب زيت زيتون

نصف كوب زبادي

م ص عسل أبيض

م ص شمر بودر

م ص يانسون بودر

م ص بيكنج صودا

م ص ملح

طريقة التحضير



نقوم بخلط الشوفان والشمر واليانسون والبيكنج صودا والملح في بولة ثم نخلط زيت الزيتون والزبادي في بولة أخري جيدا ثم تعجن بها خليط المكونات الجافة ثم تشكل وتدخل الفرن وتقدم بالف هنا

ملحوظه



السعرات الحرارية في الشوفان

لتحديد السعرات الحرارية في الشوفان، يجب النظر إلى الكمية المستهلكة منه، كما هو موضح فيما يلي:

- نصف كوب من الشوفان "41 جرامًا": 153 سعرة حراري.

- كوب كامل من الشوفان "82 جراما": 306 سعرة حراري.

- 100 جرام من الشوفان: 389 سعرة حراري.