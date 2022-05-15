عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل قراقيش الشوفان

قراقيش الشوفان
قراقيش الشوفان

تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل قراقيش الشوفان الصحية بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات. 

txt

عمرو أديب عن مستريحي أسوان:50 سنة يا مصريين في نفس طريقة النصب

txt

الميكانيكى بيقولك .. طريقة الكشف على بوجيهات السيارة ومتى يتم تغييرها ؟

مكونات 


٢ كوب دقيق شوفان
نصف كوب زيت زيتون
نصف كوب زبادي
م ص عسل أبيض
م ص شمر بودر
م ص يانسون بودر 
م ص بيكنج صودا 
م ص ملح

طريقة التحضير 


نقوم بخلط الشوفان  والشمر واليانسون والبيكنج صودا والملح في بولة ثم نخلط زيت الزيتون والزبادي في بولة أخري جيدا ثم تعجن بها خليط المكونات الجافة ثم تشكل وتدخل الفرن وتقدم بالف هنا

ملحوظه 


السعرات الحرارية في الشوفان

لتحديد السعرات الحرارية في الشوفان، يجب النظر إلى الكمية المستهلكة منه، كما هو موضح فيما يلي:

- نصف كوب من الشوفان "41 جرامًا": 153 سعرة حراري.

- كوب كامل من الشوفان "82 جراما": 306 سعرة حراري.

- 100 جرام من الشوفان: 389 سعرة حراري.

زيت الزيتون الشوفان زيتون السعرات الصحي كوب زبادي كوب دقيق دقيق شوفان بيكنج صودا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أبو الهول غمض عينه.. حقيقة ترند مكتسح السوشيال ميديا | شاهد

المقاييس الدولية لـ فيفا تورط كاف في أزمة ملعب نهائي أفريقيا

بعد عرض الجاردات.. إلقاء القبض على مدرسة الأحياء وزوجها في الطالبية

الإسكان: طرح وحدات سكنية كاملة التشطيب في حلوان و6 أكتوبر.. تفاصيل وأسعار

أسعار الذهب اليوم السبت 14 مايو 2022

عملية جراحية بالكتف.. تفاصيل الحالة الصحية لـ أنغام بعد دخولها المستشفى

في أفضل أيام الدنيا| أسطورة الكاميرون يعلن اسلامه داخل مسجد شهير| فيديو

اتهامات بالجملة.. القصة الكاملة لضبط أسماء مدرسة الأحياء وزوجها بالطالبية

موضوعات متعلقة

قدمي كيكة الشوفان بالقرفة بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل الكب كيك حلو وحادق

بأكثر من طريقة صحية ..حضري الفطائر على الإفطار

5 أنواع من الأطعمة المثالية لزيادة الوزن

أكلات سوريا .. طريقة عمل المناقيش المشكلة

بأسهل الخطوات .. طريقة عمل "بوريك المخابز"|فيديو

ترشيحاتنا

لماذا حرم الله الجمع بين الأختين في الزواج ؟ علي جمعة يجيب

دولة عربية تسجل أول وفاة طفل بالتهاب الكبد الغامض

شاهد.. 4 ثعابين عملاقة تقتحم منزلًا وتهاجم السكان بأستراليا

إبراهيم حسن : سأشجع ريال مدريد أمام ليفربول في نهائي أبطال أوروبا

اليوم.. فتح باب التقدم لمراكز الثقافة الإسلامية وإعداد محفظي القرآن

آلية عمل صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد ووصفات مختلفة لـ زيت الياسمين للبشرة

وزير الدفاع يلتقى بنظيره التشادي لبحث التعاون العسكري

لا يفكر في الريال ولن يحتفل بالفوز.. ليفربول يسعى لتحقيق الكأس الثامن على حساب تشيلسي

مكالمة تليفونية غيرت حياته.. كيف تبدلت حياة إسماعيل فرغلي بعد أزمة علبتين كشري؟

فيديو

ضربها بالقلم وقطعت هدومه..شجار متبادل بين سيدة وطبيب بمستشفى سوهاج الجامعي.. فيديوجراف

قصة شاب عاد لأسرته بعد 25 عاما من البحث

يصيب الأطفال.. التهاب الكبد الغامض خطر قادم إلى العالم

بعد أول ظهور رسمي لهما.. ارتباط نيكول سعفان وطارق العريان

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبدالرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ