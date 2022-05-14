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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الميكانيكى بيقولك .. طريقة الكشف على بوجيهات السيارة ومتى يتم تغييرها ؟

الميكانيكي بيقولك
الميكانيكي بيقولك .. طريقة الكشف على بوجيهات السيارة

الميكانيكي بيقولك .. تعتبر بوجيهات السيارة أو شمعات الاحتراق من اهم الاجزاء داخل السيارة، فهي تعتبر شرارة البدء الاولى، والتي تعطي امر التفعيل للمحرك ومن بعده تتم عملية السير في شكلها المعتاد.

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وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري تحت فقرة الميكانيكي بيقولك .. طرق الكشف على البوجيهات ومتي يجب تغييرها.

 

يتم الكشف على البوجيهات عن طريق فك المصفحة البلاستيكية الخارجية للمحرك في حالة وجودها، وبعدها يتم استخدام المفاتيح المخصصة لاستخراج البوجيه، وبعد ذلك يتم فحص شمعات الاحتراق "البوجيه" بشكل منفصل مع ملاحظة اي تغيرات ظاهرية مثل الاحتراق.

 

وفي حالة تلف البوجيهات بشكل واضح أو وجود عوامل للاحتراق، فيجب تغيره على الفور، ومن الافضل أن يتم تغيير جميع بوجيهات السيارة في نفس الموعد لضمان كفاءتهم جميعًا، ويمكن تجنب مشكلة تلف البوجيهات عن طريق الصيانة الدورية وتغيرها في الموعد المتبع وهو قطع مسافة 90 الف كيلومتر.

 

عوامل تلف البوجيهات ومتى يتم تغيرها 

 

يجب تغيير بوجيهات السيارة في حالة زيادة كمية استهلاك الوقود بشكل ملحوظ، أو في حالة ضعف عزم وسحب السيارة اثناء التسارع أو صعود المرتفعات، كما يتسبب تلف البوجيهات في وجود ارتفاع نسبي في درجات حرارة المحرك.

 

وهناك علامات واضحة ايضا تدل على تلف البوجيهات مثل التوقف، أو التقطيع عند اعطاء امر التفعيل، بالاضافة إلى سماع اصوات عالية بمنظومة العادم أو حدوث اشتعال عكسي، إلى جانب تأخير في التشغيل وعدم عمل السيارة منذ المرة الأولى.

الميكانيكي بيقولك البوجيهات بوجيهات السيارة تغيير بوجيهات السيارة عوامل تلف البوجيهات

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