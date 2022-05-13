الميكانيكي بيقولك.. لسلامتك: غيّر كاوتش السيارة بعد 60 ألف كيلومتر| وطرق اللحام

الميكانيكي بيقولك .. هناك الكثير من الأجزاء الأساسية داخل السيارة والتي تعتمد عليها بشكل كبير، مثل منظومة المحرك، وتقنيات ناقل الحركة "الفتيس"، إلى جانب دورة التبريد، وبطارية السيارة والتي تعد مصدر الطاق الأساسية، بالإضافة إلى العفشة وغيرها من أجزاء مهمة للغاية ومنها "إطارات السيارة".

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري تحت فقرة الميكانيكي بيقولك الطرق الصحيحة للحافظ على إطارات السيارة وطرق صيانتها والكثير من الأسرار الأخرى التي تتعلق بها.

الطرق الصحيحة للحافظ على اطارات السيارة

متى يتم تغيير إطارات السيارة

لكي نحصل على أفضل أداء حركي للسيارة فلابد أن نقوم بالكشف الجيد على الأربعة إطارات، ومتابعة حالة الهواء أو النيتروجين بداخلها وفقًا لضوابط الضغط.

كما يجب أن نقوم بتغييرها في الموعد المحدد وذلك بعد أن تقطع السيارة المسافة المحددة والتي تقدر تقريبا بـ 60 ألف كيلومتر بهذا الإطار، أو في حالة مرور فترة الصلاحية الخاصة بكل إطار.

الطرق الصحيحة للحافظ على اطارات السيارة

ومن الممكن أن تتغير اطارات السيارة في حالة ظهور أحد العوامل التالية وهي، تشققات الإطار والتي تنتج عن التغيرات الجوية والتهالك الزمني، أو بسبب ظهور فقاعات الإطار.

وتحدث هذه الفقاعة بسبب الاصطدام بأحد الأجسام الصلبة وكثيرًا عند الاصطفاف أو بعد خوض أحد المطبات والحفر القاسية مع جنط كبير نسبيًا، ويتم تغيير الإطار أيضا في حالة مسح النقوش البارزة والغائرة الخاصة به.

في حالة ظهور ميل أو اعوجاج بالاطار فيتم تغييره أو استبداله على الفور، حتى نتجنب الكثير من المشكلات، مع متابعة ضبط الزوايا وترصيص الاطارات جيدًا من ضبط الضغط

الطرق الصحيحة للحافظ على اطارات السيارة

الطرق الصحيحة للحام اطارات السيارة

في كثير من الأحوال قد يتعرض إطار السيارة إلى أحد الثقوب، والتي تؤدي إلى انخفاض مستوى الضغط وإعاقة حركة السير بشكل عام، وفي هذه الحالة قد يتطلب الأمر التدخل الفني على الفور.

ولكي تكون هذه المرحلة غير ضارة ومحافظة على عمر الإطار، فيجب استبعاد طرق اللحام التقليدية وهي "الخابور"، والذي يزيد من تلف الإطار على المدى البعيد وأحياناً على المدى القريب.

ومن الأفضل أن تكون طرق الإصلاح بواسطة اللحامات الدائرية الجديدة، والتي تختلف بحسب القطر المستخدم بسبب الثقب، حيث يقوم الفني بتحديد الثقب ومعالجته اولًا ثم تثبيت هذا اللحام، وبهذه الطريقة يتم الحفاظ على عمر الاطار بدلًا من الطرق التقليدية الضارة.

وتتراوح القيمة السعرية الخاصة بعملية الإصلاح بحسب اللحام المستخدم وهما نوعين لحام دائري كبير أو لحام صغير، وتبدأ أسعار تلك اللحامات بين 15 جنيها وحتى 40 جنيها كحد أقصى.