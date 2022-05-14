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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عمرو أديب عن مستريحي أسوان:50 سنة يا مصريين في نفس طريقة النصب

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

علق الإعلامي عمرو أديب على مستريحي أسوان قائلاً: "هل فيه حد بيتنصب عليه بنفس الطريقة 50 سنة ورا بعض؟ .. 50 سنة يامصريين نفس الحكاية .. بنفس الطريقة والإسلوب في النصب .. هل ده معقول؟".
وأضاف عمرو أديب خلال برنامجه "الحكاية"، المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، قائلاً: "الفكرة إن ديه مبتبقاش حاجة في السر أو حاجة مش معروفة أو بمبلغ قليل مثلاُ .. احنا بنتحدث عن مليارات خلال الـ 50 سنة دوول .. مليارات تبخرت وتمضي الأمور بنفس الطريقة".
وتابع الإعلامي قائلاً: "واحد يجيي يقولك مساء الخير أنا هديك الطاق 4 .. أو هديك 50 أو 60% على فلوسك .. هل هذا أمر ممكن حد يصدقه!  .. هل ده شيء ممكن حد يستوعبه!".
وأكمل عمرو أديب قائلاً: "وكل مرة الناس كلها ترى كيف يتم النصب عليها .. وكيف تضيع الأموال ولا تعود .. مفيش حد بياخد فلوس ويرجعها .. ومفش حد بيعرف في الآخر أين ذهبت الأموال".  

عمرو أديب مستريحين أسوان الحكاية النصب مستريح اسوان

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