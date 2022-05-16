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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة الزقازيق تستعد لافتتاح مستشفى العاشر

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

عقد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق إجتماعا لمناقشه كافة التطورات والتجهيزات ، تمهيدا لافتتاح مستشفي العاشر الجامعي، بحضور الدكتور عبد السلام عيد عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتور وائل نصير المشرف العام للشؤون العلاجية، ورؤساء الأقسام بكلية الطب ومستشفيات جامعة الزقازيق، والدكتور حسن عاشور مدير العيادات الخارجية، والدكتورة صهباء فهر نائب مدير مستشفى العاشر من رمضان، ومحمد فكرى مدير عام الشؤون المالية والإدارية،والدكتورة حنان الجبالى مدير إدارة الشراء الموحد والصيادلة بمستشفى العاشر من رمضان والطاقم الإداري بمستشفيات العاشر من رمضان.

أكد شعلان ضرورة الاستعداد التام، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات للاستعداد الكامل وتوفير كافة التسهيلات اللازمه لتشغيل المستشفى.

وأضاف عبد السلام عيد، أنه إجراء دورات تشغيل للأطقم الطبية لتوصيل المفاهيم المزمع اتباعها بالمستشفى، مشيرا إلى سرعة الانتهاء من وضع جداول التشغيل والتأكيد على ضرورة التنسيق الكامل بين مستشفي الجامعة ومستشفى العاشر والتواصل بينهما استعدادا لحالات الطوارئ والجراحات الخاصة والأطفال، لعمل اللازم، وأيضا توافر العناصر الطبية البشرية اللازمة بشكل مستمر لتغطية العمليات الجراحية الحرجة.

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جدير بالذكر أنه تم التأكيد من خلال الاجتماع على جاهزية العديد من الأقسام وكذلك مراجعة لكل الأجهزة الطبيه والمستلزمات التى تم توريدها واتخاذ الاجراءات اللازمة لتدبير النواقص منها إضافة إلى أنه تم التأكد من جاهزية الثلاث سيارات الإسعاف المجهزة للمستشفى.

جامعة الزقازيق العيادات الخارجية مستشفي الزقازيق حالات الطوارئ الشراء الموحد العمليات الجراحية

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