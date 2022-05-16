حملات مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية لرفع الإشغالات المخالفة من الشوارع والطرق العامة لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع وإزالة التعديات على حرم الطرق فضلاً عن إزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وتطبيق القانون على المخالفين دون تهاون.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس والوحدة المحلية بالعدليه وقوة من شرطه مركز بلبيس وقسم الهندسي بالوحدة وقسم الإزالات برئاسة المركز بتنفيذ حملة إزالة صلبة سقف للدور الثاني علوي بعزبة هارون التابعة للوحدة المحلية بالعدلية علي مساحة 90 متر وتمت الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

كما قامت رئاسة المركز بحملة لرفع الإشغالات بعدد من شوارع مدينة بلبيس والطرق الرئيسية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والحفاظ على السيولة المرورية بالشوارع.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بشن حملات على مدار الساعة لرفع الإشغالات بشوارع المدينة..

كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير بإزالة سور على مساحة 100م داخل الحيز العمرانى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بحملة إشغالات ليلية تجوب شوارع المدينة لرفع الإشغالات وفك التكدسات والإختناقات المرورية بشوارع المدينة كما تم رفع الباعة الجائلين بمحيط مسجد النصر والتنبيه بعدم افتراش بضاعتهم بحرم الطريق، كما تم رفع الإشغالات أمام المحال التجارية وتنظيم حركة مرور السيارات الأجرة والسرفيس بتقاطع شارعي النصر و ٢٣ يوليو وتقاطع ميدان الشهداء وميدان الزراعة.